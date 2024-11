【THE STANDARD 初音ミク Edition】12月19日 発売予定価格:8,310円

MSYの「Team GRAPHT」は、イヤホン「THE STANDARD 初音ミク Edition」を12月19日に発売する。価格は8,310円。

本商品はイベント「東京ゲームショウ2024」にて先行展示されていたもので、本体のデザインを初音ミクのイメージにカスタマイズしたモデルとなっている。パッケージにはPixel ArtistであるAPO+氏のデザインを採用。GRAPHTイヤホン「THE STANDARD」のデジタル音源に特化したサウンドはそのままに、コラボオリジナルデザインが楽しめる。

また、関連グッズをECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて同時販売。ECサイトでは、発売に先駆けて本日11月28日より12月18日18時まで先行予約受付を開始し、先行予約特典として5,000円以上の購入で送料が無料になる。さらにイヤホンとグッズをセットにした「初音ミク Art by APO+ 全部入りセット」も発売となる。価格は32,340円。

□「THE STANDARD 初音ミク Edition」の特設ページ

「THE STANDARD 初音ミク Edition」

初音ミク × GRAPHT Art by APO+オリジナルグッズ

初音ミク アクリルスタンド Art by APO+ 価格:2,200円

初音ミク クリアファイル Art by APO+ 価格:550円

初音ミク マグカップ Art by APO+ 価格:2,200円

・初音ミク T シャツ Art by APO+(M / L / XL) 価格:6,600円

初音ミク トートバッグ Art by APO+ 価格:6,600円

・初音ミク ラージステッカー Art by APO+ 価格:1,650円

初音ミク 刺繍ステッカー 価格:各1,980円

初音ミク 刺繍タオル ロゴ刺繍 価格:1,980円

初音ミク Art by APO+ 全部入りセット(T シャツサイズ M / L / XL) 価格:各32,340円

