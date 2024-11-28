Steam「オータムセール」が本日11月28日より開催！ 「SILENT HILL 2」や「CoD：BO6」がセール価格に
【Steam：オータムセール】
開催期間：11月28日～12月5日3時
開催期間：11月28日～12月5日3時
Valveは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」において「オータムセール」を本日11月28日より開催している。期間は12月5日3時まで。
本セールでは「メタファー：リファンタジオ」や「Call of Duty: Black Ops 6」、「SILENT HILL 2」といった最新作、「ストリートファイター6」、「ディアブロIV」などの定番作が多数ラインナップ。「Rust」、「Bodycam」などのSteamならではの作品まで、様々なタイトルが特別価格で販売されている。
Steam「オータムセール」対象タイトル（一部）
メタファー：リファンタジオ
価格：9,878円→7,408円（25%オフ）
□Steam「メタファー：リファンタジオ」の販売ページ
Call of Duty: Black Ops 6
価格：9,800円→8,330円（15%オフ）
□Steam「Call of Duty: Black Ops 6」の販売ページ
SILENT HILL 2
価格：8,580円→6,864円（20%オフ）
□Steam「SILENT HILL 2」の販売ページ
Bodycam
価格：3,900円→3,120円（20%オフ）
□Steam「Bodycam」の販売ページ