MSYが展開するブランド・GRAPHTの『ASOBI GRAPHT』 が2025年2月25日まで開催中の『PlayStationTM Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ®』(以下、POP UP STORE in 東京ソラマチ®)で、12月3日に発売30週年を迎える初代『PlayStation®』を記念した限定ノベルティおよび限定カラーアイテムが登場する。

【画像】購入特典の限定ノベルティや限定カラーアイテムほか

12月3日~2025年1月15日までの期間、同ストアでPlayStation関連商品を5,500円(税込)購入すると、先着で『PlayStation®』や、『どこでもいっしょ』『サルゲッチュ』『Ghost of Tsushima』『Bloodborne』『ASTRO BOT』のロゴやキャラクターをデザインした「ホログラムステッカー(全6種)」がランダムで1枚プレゼントされる(無くなり次第終了)。

さらに、『プレステ』のオフィシャルライセンスコレクション「Heritage」シリーズからは限定カラーのスウェットが登場、12月3日~2025年1月15日の期間限定で「POP UP STORE in 東京ソラマチ®」店頭にて販売がおこなわれる。さらに、「PlayStation」をあしらった『エコバッグ』も発売する。

(文=リアルサウンド編集部)