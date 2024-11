キラーT細胞・山本耕史が一発撮り風に熱唱　名曲の替え歌「はたらくさいぼう」

12月13日に全国公開される映画「はたらく細胞」。劇中で武闘派細胞・キラーT細胞を演じる山本耕史さんが、劇中衣装を着用し、名曲「はたらくくるま」の替え歌「はたらくさいぼう」を歌う動画がYouTubeで公開されました。

細胞を擬人化して描くという斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼び、国内外で注目を集めている漫画「はたらく細胞」。本作とスピンオフ作品「はたらく細胞BLACK」の2作品を原作とした実写映画「はたらく細胞」が、12月13日より全国劇場にて公開されます。

そんな映画「はたらく細胞」内で、劇中屈指の屈指の武闘派細胞・キラーT細胞役を演じる山本耕史さんがワーナー・ブラザーズの公式YouTubeチャンネルに登場。

■ 一発撮り風だけど一発撮りではない

世代を超えて愛される国民的名曲「はたらくくるま」の替え歌となる「はたらくさいぼう」を、劇中衣装のまま披露しました。

笑いあり、涙あり、学習要素ありの本作だからこそ、親子でも是非楽しんでもらいたいという想いから、“はたらく”という語呂繋がりだけで「はたらくくるま」にダメもとで企画を提案。趣旨に賛同してもらったことで、実現したという本企画。

公開された動画はYouTubeで人気の「一発撮り風」に撮影されたもの。ただし一発撮りではなく「いろいろな歌い方を試してみました」と山本さんは話します。「普通に歌ってみたり、役を入れてみたり。こういう子ども向きというか、意外とテンポに対して音が分かりやすい歌って難しいんですよ」と苦労も語った山本さん。

映画の撮影から約2年ぶりにキラーT姿となった山本さんですが「すぐ馴染めた気がしますね」「最後はキラーT細胞としてしっかり歌うことが出来たと思います」と話しており、動画ではその言葉に違わない圧巻のパフォーマンスを楽しむことができます。

