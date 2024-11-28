宇多田ヒカル『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』ライブ映像が海外にて配信スタート

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■『Laughter in the Dark Tour 2018』『Live Sessions from Air Studios (2022)』も国内含め同時配信開始

宇多田ヒカルの最新ツアー映像が、海外のファン向けに、AmazonのPrime Videoにて11月28日より配信スタートした。

配信開始となった『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』は、7月13日の福岡公演を皮切りに約2ヵ月にわたって開催。日本国内7ヵ所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演（2万人動員）・香港公演（2万4千人動員）の計9ヵ所18公演が開催され、国内外ツアー総動員数は25万8千人を動員と過去最大級のツアーとなり、まさにデビュー25周年にふさわしい内容となった。

そんな2024年の一大トピックスとなったツアーを、国内ではU-NEXT、海外ではAmazonのPrime Videoにて視聴できる。

またPrime Videoでは『Laughter in the Dark Tour 2018』『Live Sessions from Air Studios (2022）』の2作品も配信スタート。こちらは日本国内でも視聴できる（旧作2作は約150の国と地域にて配信）。

宇多田ヒカルは12月11日に映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のリリースを控え、大阪を皮切りに、全国映画館で開催のライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』も実施されている。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live （1999）』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

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Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED （2001）』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

Amazon Prime Video『Hikaru Utada Live Sessions from AIR Studios』視聴URL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJHNV1TS

Amazon Prime Video『Hikaru Utada: Laughter in the Dark Tour 2018』視聴URL

https://www.amazon.co.jp/dp/B08D7S25WC

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/