LiSA×Stray Kidsフィリックスがコラボ！『TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2』OPテーマを担当

■LiSAニューシングル「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」3月5日にCDリリース決定!

LiSAが、2025年1月放送のTVアニメ『俺だけレべルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を担当することが決定した。

本楽曲のフィーチャリングアーティストには、Stray Kidsからフィリックスが参加。楽曲を収録したCDは、3月5日にリリースされる。

原作・原案Chugong、作画DUBU(REDICE STUDIO)、脚色h-goon(D&C MEDIA 発行)によるハイスピードアクションファンタジー『俺だけレべルアップな件』は、全世界累計143億ViewのメガヒットSMARTOON(R)作品として全世界に読者を持ち、日本でもマンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回を突破している作品。2024年1月6日よりTOKYO MX他にて放送されたTVアニメ『俺だけレベルアップな件』は、TVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』として、2025年1月よりSeason2が放送される。

そのオープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」では、数多くのアニメ主題歌を担当し世に送り出してきたLiSAと、世界的人気を誇るStray Kidsのメンバーでひときわ存在感を放つフィリックスの夢のコラボレーションが実現。

2023年にStray Kidsからリリースされた「Social Path (feat. LiSA)」での共演が、今回のコラボレーションのきっかけとなった。

本楽曲を使用したPVも公開。PV内ではオープニングテーマの解禁情報と、“影の兵士たち”とともにあらたな戦いへ挑む旬の姿が映し出されており、激動のSeason2開幕に向け期待が募る。

さらに、11月29日より公開となるSeason1特別編集版&Season2 13・14話先行上映である『俺だけレベルアップな件 -ReAwakening-』では、一足先に「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」が聴ける。

「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を収録したCDは、グッズ付属の初回生産限定盤、CDのみの通常盤、ブルーレイ付属の期間生産限定盤の3形態がリリース。各形態のジャケット写真やLiSAのあらたなアーティストビジュアルも公開された。先行配信情報や収録内容等の詳細は追って公開となる。

リリース情報

2025.03.05 ON SALE

SINGLE「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」

『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』番組サイト

https://sololeveling-anime.net/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/