講談社から、知るとパーク体験がもっと楽しくなるトリビアがたくさん掲載された「東京ディズニーリゾート トリビアガイドブック2025」が登場。

さまざまな難易度のクイズが全120問収録された、パーク知識の予習、復習に役立つことはもちろん、知りながらもっと世界観を楽しめる内容になっています☆

講談社「東京ディズニーリゾート トリビアガイドブック2025」

価格:1,980円(税込)

発売日:2024年12月2日(月)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社から、東京ディズニーリゾートにまつわるトリビアをテーマとしたガイドブック「東京ディズニーリゾート トリビアガイドブック2025」が登場!

冊子には、難易度もさまざまのクイズが全120問掲載されています。

パーク知識の予習、復習に役立つことはもちろん、知りながらもっと世界観を楽しめる仕掛けです。

巻頭特集は大人気の新テーマポート「ファンタジースプリングス」

新しいエリアをトリビアと共に紹介します。

さらに東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのアトラクション、レストラン、ショップ情報も網羅。

これ1冊で基本情報を確認できるのも嬉しいポイントです。

そして、両パークの切り取って使える便利なマップもついています。

知るとパーク体験がもっと楽しくなるトリビアがたくさん詰まったガイドブック。

講談社「東京ディズニーリゾート トリビアガイドブック2025」は、全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

