アマゾン・ジャパンは、オンデマンド配信サービス「Prime Video」で、12月に配信を開始する新着作品を公開した。

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」や「シビル・ウォー アメリカ最後の日」、「怪物」、「PERFECT DAYS」、「オッペンハイマー」、「あるいは、ユートピア」などの映画が配信されるほか、Number_i初の全国ツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」のクリスマス公演がライブ配信される。

たとえば、12月2日から配信される「あるいは、ユートピア」はアマゾンオリジナル作品で独占配信されるほか、9日から配信される「怪物」は見放題独占配信、13日配信開始の「YOSHIKI : UNDER THE SKY」は独占配信となる。

このほか、アニメ映画では「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」が12月22日に、「劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~」が25日から見放題独占配信される。

12月新着予定作品一覧

映画(日本)

12月2日

・Amazon Original「あるいは、ユートピア」

12月3日

・「なのに、千輝くんが甘すぎる。」

12月4日

・「焼肉ドラゴン」

12月9日

・「怪物」

12月10日

・「エゴイスト」

12月13日

・「YOSHIKI : UNDER THE SKY」 *独占配信

・「劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅰ紀」

・「劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅱ紀」

・「劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅲ紀」

12月20日

・「PERFECT DAYS」

映画(海外)

12月1日

・「アウトサイダー コンプリート・ノベル 」

・「アバウト・ア・ボーイ」

・「カットスロート・アイランド」

・「クリフハンガー」

・「氷の微笑」

・「ターミネーター2」

・「トータル・リコール」

・「ユニバーサル・ソルジャー」

・「ランボー」

・「ランボー/怒りの脱出」

・「ランボー3/怒りのアフガン」

・Amazon Original「レッド・バージン」(La Virgen Roja/スペイン)

・「ロックアップ」

12月5日

・「ラブ・アクチュアリー」

12月6日

・「シビル・ウォー アメリカ最後の日」

12月7日

・「シャザム!~神々の怒り~」

12月8日

・「ニューヨーク1997」

・「ブリジット・ジョーンズの日記」

・「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」

・「ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期」

・「マルホランド・ドライブ」

12月15日

・「地獄の黙示録」

12月16日

・「マジック・マイク ラストダンス」

12月17日

・Amazon Original「チーフスアホリック:オオカミ男の隠された正体」 (Chiefsaholic/アメリカ)

12月20日

・「ザ・キル・ルーム」

・「ニュー・シネマ・パラダイス」

12月22日

・「戦場のピアニスト」

・「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」

12月27日

・Amazon Original「君の過ち」(Culpa Tuya/スペイン)

12月28日

・「オッペンハイマー」

・「ドライブアウェイ・ドールズ」

12月30日

・「ナイトスイム」

12月31日

・「Birth/Rebirth(バース/リバース)」

映画(韓国)

12月6日

・「聖なる復讐者」

アニメ映画(日本)

12月22日

・「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」

12月25日

・「劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~」

テレビドラマ(日本)

12月1日

・「フィクサー Season2」

・「フェルマーの料理」

12月8日

・「ハイエナ」

テレビドラマ(海外)

12月1日

・「CSI: ベガス」シーズン2

12月6日

・Amazon Original「スティッキー 大シロップ強盗団」(The Sticky/カナダ)シーズン1

12月10日

・Amazon Original「シークレット・レベル」(Secret Level/アメリカ)シーズン1

12月13日

・Amazon Original「バンディシュ・バンディット ~インドからラブソングを~」(Bandish Bandits/インド)シーズン1~2

12月29日

・「ファイア・カントリー」シーズン1

テレビドラマ(韓国)

12月1日

・「青い海の伝説」

・「おっさんずX(危機) ~崖っぷち男の大逆転~」

・「キャリアを引く女~キャリーバッグいっぱいの恋」

・「取引~友達を誘拐しました~」

・「ナイショの恋していいですか!?」

・「名もなき英雄」

・「ブラックドッグ~新米教師コ・ハヌル~」

・「ブラック~恋する死神~」

・「夜になりました~人狼ヲ探セ~」

テレビアニメ(日本)

12月4日

・ 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」アニメシリーズ

ドキュメンタリー(海外)

12月5日

・Amazon Original「グリッター&グリード:リサ・フランク物語」(Glitter And Greed: The Lisa Frank Story/アメリカ)シーズン1

バラエティー(日本)

12月18日

・「ベストフレンドハウス」

音楽(日本)

12月6日

・「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"」

12月24日

・「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」

12月25日

・「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」

スポーツ(日本)

12月27日

・「ボクシングナビ プレミアムラウンジ Vol.6」