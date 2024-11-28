アマゾン・ジャパンは、オンデマンド配信サービス「Prime Video」で、12月に配信を開始する新着作品を公開した。

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」や「シビル・ウォー アメリカ最後の日」、「怪物」、「PERFECT DAYS」、「オッペンハイマー」、「あるいは、ユートピア」などの映画が配信されるほか、Number_i初の全国ツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」のクリスマス公演がライブ配信される。

たとえば、12月2日から配信される「あるいは、ユートピア」はアマゾンオリジナル作品で独占配信されるほか、9日から配信される「怪物」は見放題独占配信、13日配信開始の「YOSHIKI : UNDER THE SKY」は独占配信となる。

このほか、アニメ映画では「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」が12月22日に、「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」が25日から見放題独占配信される。

12月新着予定作品一覧

映画（日本）

12月2日

・Amazon Original「あるいは、ユートピア」

12月3日

・「なのに、千輝くんが甘すぎる。」

12月4日

・「焼肉ドラゴン」

12月9日

・「怪物」

12月10日

・「エゴイスト」

12月13日

・「YOSHIKI : UNDER THE SKY」 ＊独占配信

・「劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅰ紀」

・「劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅱ紀」

・「劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅲ紀」

12月20日

・「PERFECT DAYS」

映画（海外）

12月1日

・「アウトサイダー コンプリート・ノベル 」

・「アバウト・ア・ボーイ」

・「カットスロート・アイランド」

・「クリフハンガー」

・「氷の微笑」

・「ターミネーター2」

・「トータル・リコール」

・「ユニバーサル・ソルジャー」

・「ランボー」

・「ランボー/怒りの脱出」

・「ランボー3/怒りのアフガン」

・Amazon Original「レッド・バージン」（La Virgen Roja／スペイン）

・「ロックアップ」

12月5日

・「ラブ・アクチュアリー」

12月6日

・「シビル・ウォー アメリカ最後の日」

12月7日

・「シャザム！～神々の怒り～」

12月8日

・「ニューヨーク1997」

・「ブリジット・ジョーンズの日記」

・「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」

・「ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期」

・「マルホランド・ドライブ」

12月15日

・「地獄の黙示録」

12月16日

・「マジック・マイク ラストダンス」

12月17日

・Amazon Original「チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体」 （Chiefsaholic／アメリカ）

12月20日

・「ザ・キル・ルーム」

・「ニュー・シネマ・パラダイス」

12月22日

・「戦場のピアニスト」

・「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」

12月27日

・Amazon Original「君の過ち」（Culpa Tuya／スペイン）

12月28日

・「オッペンハイマー」

・「ドライブアウェイ・ドールズ」

12月30日

・「ナイトスイム」

12月31日

・「Birth/Rebirth（バース／リバース）」

映画（韓国）

12月6日

・「聖なる復讐者」

アニメ映画（日本）

12月22日

・「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」

12月25日

・「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」

テレビドラマ（日本）

12月1日

・「フィクサー Season2」

・「フェルマーの料理」

12月8日

・「ハイエナ」

テレビドラマ（海外）

12月1日

・「CSI: ベガス」シーズン2

12月6日

・Amazon Original「スティッキー 大シロップ強盗団」（The Sticky／カナダ）シーズン1

12月10日

・Amazon Original「シークレット・レベル」（Secret Level／アメリカ）シーズン1

12月13日

・Amazon Original「バンディシュ・バンディット ～インドからラブソングを～」（Bandish Bandits／インド）シーズン1～2

12月29日

・「ファイア・カントリー」シーズン1

テレビドラマ（韓国）

12月1日

・「青い海の伝説」

・「おっさんずX（危機） ～崖っぷち男の大逆転～」

・「キャリアを引く女～キャリーバッグいっぱいの恋」

・「取引～友達を誘拐しました～」

・「ナイショの恋していいですか!?」

・「名もなき英雄」

・「ブラックドッグ～新米教師コ・ハヌル～」

・「ブラック～恋する死神～」

・「夜になりました～人狼ヲ探セ～」

テレビアニメ（日本）

12月4日

・ 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」アニメシリーズ

ドキュメンタリー（海外）

12月5日

・Amazon Original「グリッター＆グリード：リサ・フランク物語」（Glitter And Greed: The Lisa Frank Story／アメリカ）シーズン1

バラエティー（日本）

12月18日

・「ベストフレンドハウス」

音楽（日本）

12月6日

・「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"」

12月24日

・「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」

12月25日

・「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」

スポーツ（日本）

12月27日

・「ボクシングナビ プレミアムラウンジ Vol.6」