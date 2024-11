◆アマプラ12月新着コンテンツ発表

【モデルプレス=2024/11/28】Amazon Prime Video配信作品の12月新着コンテンツが発表された。1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、12月は話題の新作映画や注目のテレビ番組が登場。映画「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」「シビル・ウォー アメリカ最後の日」「怪物」「PERFECT DAYS」「オッペンハイマー」「あるいは、ユートピア」など話題の映画を配信するほか、Number_i(ナンバーアイ)初の全国ツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」クリスマス公演をライブ配信する。

◆「怪物」

◆「PERFECT DAYS」

◆「なのに、千輝くんが甘すぎる。」

◆Amazon Original「あるいは、ユートピア」(Or Utopia/日本)

◆「シビル・ウォー アメリカ最後の日」

◆「オッペンハイマー」

◆Amazon Original「君の過ち」(Culpa Tuya/スペイン)

◆「劇場版 SPY×FAMILY CODE:White」

◆「劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜」

◆「ベストフレンドハウス」

◆「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」

◆映画(日本)

◆映画(海外)

◆映画(韓国)

◆アニメ映画(日本)

◆テレビドラマ(日本)

◆テレビドラマ(海外)

◆テレビドラマ(韓国)

◆テレビアニメ(日本)

◆ドキュメンタリー(海外)

◆バラエティー(日本)

◆音楽(日本)

是枝裕和氏が監督を務め、坂元裕二氏のオリジナル脚本で描くヒューマンドラマ、映画「怪物」は、12月9日から見放題独占配信。郊外の町の小学校で起きた子供たちのケンカは、やがて社会やメディアを巻き込んだ事件へと発展し、ある嵐の朝、子供たちが忽然と姿を消してしまう。「怪物」とは何か、登場人物それぞれの視線を通した「怪物」探しの果てに訪れる結末を描いた本作は、第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞とともに、日本映画として初めてクィア・パルム賞を受賞した。渋谷区内の公共トイレを世界的な建築家やクリエイターが改修するプロジェクトに賛同したヴィム・ヴェンダース監督が、役所広司を主演に迎え、「東京画」以来40年ぶりに東京の街を舞台にトイレ清掃員・平山のささやかな日常を描いた「PERFECT DAYS」は12月20日から見放題独占配信。昔から聴き続けているカセットテープや古本の文庫、フィルムカメラで木々の写真を撮るなど、平山は新鮮で小さな喜びに満ちた日々を過ごしていたが、ある再会をきっかけに彼の過去に少しずつ光があたっていく。本作で役所は、第76回カンヌ国際映画祭にて最優秀男優賞を受賞した。なにわ男子の高橋恭平が映画初主演を務める、亜南くじら氏による同名人気漫画を実写映画化した青春ラブストーリー「なのに、千輝くんが甘すぎる。」は12月3日から見放題配信。人生初の告白で失恋し、陸上部のエース・千輝くんから「秘密の片思いごっこ」を持ちかけられた女子高生の真綾(畑芽育)と、自分だけに甘すぎる千輝くんの揺れ動く恋模様を描く。第34回東京国際映画祭でAmazon Prime Videoテイクワン賞を受賞した金允洙(キム・ユンス)監督の長編デビュー作Amazon Original「あるいは、ユートピア」は、12月2日から独占配信。謎の巨大生物の大量発生によってホテルに取り残され、非暴力&不干渉を合言葉に助け合いながら平穏に暮らしていた12人の男女。しかしある日、1人が遺体となって発見される。轟音が鳴りやまないながらも平和な日々は地獄か理想郷か。2024年10月に劇場公開された「エクス・マキナ」で第88回アカデミー賞視覚効果賞を受賞したアレックス・ガーランド氏が監督・脚本を務めたA24製作のアクションスリラー「シビル・ウォー アメリカ最後の日」は、12月6日からPrime Videoで独占配信。連邦政府から19もの州が離脱し、内戦状態となったアメリカを舞台に、大統領に単独インタビューをするためにニューヨークからホワイトハウスへ向かう4人のジャーナリストが、内戦の恐怖と狂気に呑み込まれていく様を描く。目撃するのは、フィクションか、明日の現実か。クリストファー・ノーラン監督による歴史映画「オッペンハイマー」は、12月28日から見放題配信。「原爆の父」と呼ばれた天才物理学者の栄光と挫折、苦悩と葛藤に迫り、世界がいかに変わったかを、コンピューターグラフィックスを使用せずに撮影したスペクタクルと共に描く。オッペンハイマー役をキリアン・マーフィ、原子力委員会議長のルイス・ストロースをロバート・ダウニー・Jr.が演じ、第96回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、助演男優賞を含む7部門を受賞した。2023年に配信されたスペイン映画Amazon Original「俺の過ち」の続編となるAmazon Original「君の過ち」(Culpa Tuya/スペイン)は、12月27日から独占配信。衝突しながらも強く惹かれ合い、禁断の関係になったノアと義理の兄ニックの不滅のように思えた愛は、ニックの就職とノアの大学進学によって新たな展開を迎える。2人の関係を壊そうとする多くの人々の中で、2人はいつまでも幸せに暮らすことができるのか。凄腕スパイの父・ロイド、超能力者の娘・アーニャ、暗殺者の母・ヨル、未来予知犬・ボンドの仮初めの家族の日常を描いた、遠藤達哉氏の同名コミックを原作にした人気アニメの劇場版「劇場版 SPY×FAMILY CODE:White」は、12月22日から見放題配信。原作者の遠藤達哉氏が監修・キャラクターデザイン原案を手がけ、アーニャの学校の課題のために初めての家族旅行へ出かけたフォージャー家が、ハプニングに巻き込まれていく姿をオリジナルストーリーで描き出す。2016年に結成され、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ「すとぷり」初となるアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜」は、12月25日から見放題独占配信。オリジナル楽曲やゲーム実況などの動画配信からライブ活動まで、幅広い活動で人気を集めてきた「すとぷり」の知られざる“はじまりの物語”を、メンバーがそれぞれ本人役を演じている。大親友のバナナマン日村勇紀氏、生田斗真氏、中村倫也氏の3人がコテージで共同生活を送る「ベストフレンドハウス」は、12月18日から独占配信。公私ともに親交が深い3人ですが、実は3人揃っての1泊2日の旅は初めて。舞台となる山梨のコテージには15台以上もの定点カメラを設置し、3人だけのリアルな生活を覗き見。ベストフレンド=親友だけの空間が引き出す今まで誰も見たことが無い3人の「素」が詰まった友達ドキュメントとなっている。さらに、Number_iとして行う初の全国ライブツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」のクリスマス・イブ(12月24日)午後6時の公演も、220以上の国と地域で独占ライブ配信。本公演は、9月に初のフルアルバム「No.I」をリリースしたNumber_i初の全国ツアーとして、10月3日のセキスイハイムスーパーアリーナ(宮城県)を皮切りに、全国7カ所で合計26公演が行われるライブツアーの最終地となる、さいたまスーパーアリーナでの初日公演となる。(modelpress編集部)2024年12月2日(月)・Amazon Original「あるいは、ユートピア」※独占配信2024年12月3日(火)・「なのに、千輝くんが甘すぎる。」2024年12月4日(水)・「焼肉ドラゴン」2024年12月9日(月)・「怪物」※見放題独占配信2024年12月10日(火)・「エゴイスト」2024年12月13日(金)・「YOSHIKI : UNDER THE SKY」※独占配信・「劇場版 聖☆おにいさん 第亀」・「劇場版 聖☆おにいさん 第教」・「劇場版 聖☆おにいさん 第卦」2024年12月20日(金)・「PERFECT DAYS」※見放題独占配信2024年12月1日(日)・「アウトサイダー コンプリート・ノベル 」・「アバウト・ア・ボーイ」・「カットスロート・アイランド」・「クリフハンガー」・「氷の微笑」・「ターミネーター2」・「トータル・リコール」・「ユニバーサル・ソルジャー」・「ランボー」・「ランボー/怒りの脱出」・「ランボー3/怒りのアフガン」・Amazon Original『レッド・バージン」(La Virgen Roja/スペイン)※午前9時から独占配信・「ロックアップ」2024年12月5日(木)・「ラブ・アクチュアリー」2024年12月6日(金)・「シビル・ウォー アメリカ最後の日」※独占配信2024年12月7日(土)・「シャザム!〜神々の怒り〜」※見放題独占配信2024年12月8日(日)・「ニューヨーク1997」・「ブリジット・ジョーンズの日記」・「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」・「ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期」・「マルホランド・ドライブ」2024年12月15日(日)・「地獄の黙示録」2024年12月16日(月)・「マジック・マイク ラストダンス」※見放題独占配信2024年12月17日(火)・Amazon Original「チーフスアホリック:オオカミ男の隠された正体」(Chiefsaholic/アメリカ)※午後5時から独占配信2024年12月20日(金)・「ザ・キル・ルーム」・「ニュー・シネマ・パラダイス」2024年12月22日(日)・「戦場のピアニスト」・「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」2024年12月27日(金)・Amazon Original「君の過ち」(Culpa Tuya/スペイン)※午前9時から独占配信2024年12月28日(土)・「オッペンハイマー」・「ドライブアウェイ・ドールズ」2024年12月30日(月)・「ナイトスイム」2024年12月31日(火)・「Birth/Rebirth(バース/リバース)」2024年12月6日(金)・「聖なる復讐者」2024年12月22日(日)・「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」2024年12月25日(水)・「劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜」※見放題独占配信2024年12月1日(日)・「フィクサー Season2」・「フェルマーの料理」2024年12月8日(日)・「ハイエナ」2024年12月1日(日)・「CSI: ベガス」シーズン22024年12月6日(金)・Amazon Original「スティッキー 大シロップ強盗団」(The Sticky/カナダ)シーズン1※午後2時から独占配信2024年12月10日(火)・Amazon Original「シークレット・レベル」(Secret Level/アメリカ)シーズン1※午後5時から独占配信2024年12月13日(金)・Amazon Original「バンディシュ・バンディット 〜インドからラブソングを〜」(Bandish Bandits/インド)シーズン1〜2※午前3時半から独占配信2024年12月29日(日)・「ファイア・カントリー」シーズン12024年12月1日(日)・「青い海の伝説」・「おっさんずX(危機) 〜崖っぷち男の大逆転〜」・「キャリアを引く女〜キャリーバッグいっぱいの恋」・「取引〜友達を誘拐しました〜」・「ナイショの恋していいですか!?」・「名もなき英雄」・「ブラックドッグ〜新米教師コ・ハヌル〜」・「ブラック〜恋する死神〜」・「夜になりました〜人狼ヲ探セ〜」2024年12月4日(水)・「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」アニメシリーズ※見放題最速配信2024年12月5日(木)・Amazon Original「グリッター&グリード:リサ・フランク物語」(Glitter And Greed: The Lisa Frank Story/アメリカ)シーズン1※午後5時から独占配信2024年12月18日(水)・「ベストフレンドハウス」※独占配信2024年12月6日(金)・「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 “ENDROLL”」※独占配信2024年12月24日(火)・「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」※独占配信2024年12月25日(水)・「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」※独占配信【Not Sponsored 記事】