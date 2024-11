【週刊ヤングジャンプ 2024年52号】11月28日 発売価格:470円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年52号」を本日11月28日に発売した。価格は470円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアには若槻千夏さんが登場する。巻頭カラーには井上雄彦氏の「リアル」が掲載。また、多田大我氏の「株式会社忍界商事」、「シン・仮面ライダー」作中最大の敵と、"SHOCKER"を描く「真の安らぎはこの世になく-シン・仮面ライダー SHOCKER SIDE」はそれぞれカラー扉付きで掲載される。

