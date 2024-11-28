Prime Videoで12月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：『落下の解剖学』さまざまな感情を揺さぶる見事な脚本 真相が読めない極上のミステリー

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞とともに、日本映画として初めてクィア・パルム賞を受賞した是枝裕和監督、坂元裕二脚本の『怪物』、第76回カンヌ国際映画祭にて主演の役所広司が最優秀男優賞を受賞したヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』、10月に劇場公開されたばかりのA24製作、アレックス・ガーランド監督のアクションスリラー『シビル・ウォー アメリカ最後の日』、第96回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、助演男優賞を含む7部門を受賞したクリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』、遠藤達哉の同名コミックが原作の人気アニメを映画化した『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』などがラインナップ。

また、Number_iにとって初の全国ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』のク リスマスイブ12月24日（火）18時の公演が、220以上の国と地域で独占ライブ配信される。

【映画（日本）】12月2日（月）Amazon Original『あるいは、ユートピア』※独占配信

12月3日（火）『なのに、千輝くんが甘すぎる。』

12月4日（水）『焼肉ドラゴン』

12月9日（月）『怪物』※見放題独占配信

12月10日（火）『エゴイスト』

12月13日（金）『YOSHIKI：UNDER THE SKY』※独占配信『劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅰ紀』『劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅱ紀』『劇場版 聖☆おにいさん 第Ⅲ紀』

12月20日（金）『PERFECT DAYS』※見放題独占配信

【映画（海外）】12月1日（日）Amazon Original『レッド・バージン』（スペイン）※9:00～独占配信『アウトサイダー コンプリート・ノベル 』『アバウト・ア・ボーイ』『カットスロート・アイランド』『クリフハンガー』『氷の微笑』『ターミネーター2』『トータル・リコール』『ユニバーサル・ソルジャー』『ランボー』『ランボー／怒りの脱出』『ランボー3／怒りのアフガン』『ロックアップ』

12月5日（木）『ラブ・アクチュアリー』

12月6日（金）『シビル・ウォー アメリカ最後の日』※独占配信

12月7日（土）『シャザム！～神々の怒り～』※見放題独占配信

12月8日（日）『ニューヨーク 1997』『ブリジット・ジョーンズの日記』『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』『マルホランド・ドライブ』

12月15日（日）『地獄の黙示録』

12月16日（月）『マジック・マイク ラストダンス』※見放題独占配信

12月17日（火） Amazon Original『チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体』（アメリカ）※17:00～独占配信

12月20日（金）『ザ・キル・ルーム』『ニュー・シネマ・パラダイス』

12月22日（日）『戦場のピアニスト』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』

12月27日（金）Amazon Original『君の過ち』（スペイン）※9:00～独占配信

12月28日（土）『オッペンハイマー』『ドライブアウェイ・ドールズ』

12月30日（月）『ナイトスイム』

12月31日（火）『Birth/Rebirth（バース／リバース）』

【映画（韓国）】12月6日（金）『聖なる復讐者』

【アニメ映画（日本）】12月22日（日）『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』

12月25日（水）『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』※見放題独占配信

【テレビドラマ（日本）】12月1日（日）『フィクサー Season2』『フェルマーの料理』

12月8日（日）『ハイエナ』

【テレビドラマ（海外）】12月1日（日）『CSI：ベガス』シーズン2

12月6日（金）Amazon Original『スティッキー 大シロップ強盗団』（カナダ）シーズン1 ※14:00～独占配信

12月10日（火）Amazon Original『シークレット・レベル』（アメリカ）シーズン1 ※17:00～独占配信

12月13日（金）Amazon Original『バンディシュ・バンディット ～インドからラブソングを～』（インド）シーズ ン1～2 ※3:30～独占配信

12月29日（日）『ファイア・カントリー』シーズン1

【テレビドラマ（韓国）】12月1日（日）『青い海の伝説』 『おっさんずX（危機）～崖っぷち男の大逆転～』 『キャリアを引く女～キャリーバッグいっぱいの恋』 『取引～友達を誘拐しました～』 『ナイショの恋していいですか!?』 『名もなき英雄』 『ブラックドッグ～新米教師コ・ハヌル～』 『ブラック～恋する死神～』 『夜になりました～人狼ヲ探セ～』

【テレビアニメ（日本）】12月4日（水）『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』アニメシリーズ ※見放題最速配信

【ドキュメンタリー（海外）】12月5日（木） Amazon Original『グリッター＆グリード：リサ・フランク物語』（アメリカ）シーズン1 ※17:00～独占配信

【バラエティー（日本）】12月18日（水）『ベストフレンドハウス』※独占配信

【音楽（日本）】12月6日（金）『アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"』※独占配信

12月24日（火） 『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』※独占配信

12月25日（水） 『2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE』※独占配信

【スポーツ（日本）】12月27日（金）『ボクシングナビ プレミアムラウンジ Vol.6』※見放題独占配信

（文＝リアルサウンド編集部）