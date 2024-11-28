快眠に全特化したAnkerの最新｢寝ホン｣。4,000円引きの今ゲットせよ #Amazonブラックフライデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月27日0時から11月28日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー先行セール」を開催中。
現在、睡眠モードやモニタリング、最大10時間の連続再生が可能な「Soundcore Sleep A20」や外部の音を気にせず音楽へ没入できる「Soundcore Liberty 4」など、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホンがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月28日8時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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快適な睡眠をサポートする、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A20」が24％オフ！
Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ
12,990円
（24％オフ）
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「Soundcore Liberty 4」が33％オフなど、Ankerの完全ワイヤレスイヤホンがセール特価で勢揃い！
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
9,990円
（33％オフ）
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Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】クラウドホワイト
9,990円
（33％オフ）
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Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
7,190円
（10％オフ）
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Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,190円
（10％オフ）
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家事やランニング、会話をしながらでも安心して使える、Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンがお買い得！
Anker Soundcore AeroFit Pro（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / 3Dオーディオ / IP55防塵防水規格/ 最大46時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
16,190円
（30％オフ）
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Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 ミッドナイトブラック
15,290円
（10％オフ）
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Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー
11,690円
（10％オフ）
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イヤーチップのないインナーイヤー設計の「 Soundcore K20i」が3,990円で購入できるチャンス！
Anker Soundcore K20i（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/インナーイヤーイヤホン / IPX5防水規格 / 最大36時間再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック
3,990円
（20％オフ）
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Anker Soundcore K20i（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/インナーイヤーイヤホン / IPX5防水規格 / 最大36時間再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ホワイト
3,990円
（20％オフ）
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Anker Soundcore K20i（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/インナーイヤーイヤホン / IPX5防水規格 / 最大36時間再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブルー
3,990円
（20％オフ）
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スポーツ中でも落ちにくいぴったりと安定した装着感が◎。Ankerの「Soundcore Sport X20」が15％オフで登場！
Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/カナル型/耳掛け/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック
8,490円
（15％オフ）
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Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/耳掛け/カナル型/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ホワイト
8,490円
（15％オフ）
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Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/耳掛け/カナル型/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格 / 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ミントグリーン
8,490円
（15％オフ）
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＞＞Ankerの完全ワイヤレスイヤホン一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢Amazonブラックフライデー先行セール」