営業は週2日のみ！ 讃岐うどんの名店がしみじみ旨い和風だしラーメンの店をオープン（東京・京成立石）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京の讃岐うどんの名店として名高く、行列の絶えない「賞讃」が作ったラーメン店。さぬきうどんの製法で作られた麺と「賞讃」の和風だしをベースにしたスープが絶品と評判です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

手打ち式中華そば hanare(東京・京成立石)

2024年11月1日、葛飾区四つ木に「手打ち式中華そば hanare(ハナレ)」がオープンしました。「食べログ うどん EAST 百名店」にも選ばれている、東京屈指の讃岐うどんの名店「賞讃」がオープンしたラーメン店です。

数カ月前から試作を重ねてきたという中華そば 写真:お店から

「賞讃」は2000年に東京の下町、葛飾にオープン。本場の讃岐うどんの基本を守りながら、家族連れのために子どもメニューを作るなど顧客に寄り添ったメニューを考え、うどんマニアのみならず地元の人々の心もしっかりつかみます。そして駅から徒歩15分という場所にもかかわらず行列の絶えない人気店となりました。そんな「賞讃」が今度はラーメン店にチャレンジします。

店舗外観。隣は「賞讃」になっている 出典:マーコラーメンさん

「手打ち式中華そば hanare(ハナレ)」は「賞讃」の隣に位置し、一見するとラーメン店というより普通の民家のようで、看板がないと見落としてしまいそうです。

店舗内観。テーブル席なのでゆっくりとラーメンがいただけます 写真:お店から

営業は金曜と土曜の11:30〜13:30の週2回のみ。席数は12席。2人掛けのテーブルが3卓と、6人掛けのテーブルが1卓。店内は木材がふんだんに使われ、温かみがあり、落ち着ける空間になっています。女性1人でもラーメンを楽しめそうです。

「中華そば」950円 出典:マーコラーメンさん

メニューは「中華そば」「豚肉Wそば」「かけそば」の3種類。この基本メニューにトッピングやご飯をプラスできます。

「賞讃」といえば、ほどよい弾力のある麺と、煮干し等の魚介の旨みが利いただしが評判。「hanare」も同店オリジナルの麺とスープが魅力です。

スープをよく拾う中太の麺 出典:マーコラーメンさん

麺はラーメン用とうどん用の2種類の小麦粉を配合した、加水率50%以上のモッチリとした食感が特徴。「賞讃」ならではのさぬきうどんの製法で生地熟成を行った中太麺は、のど越しが良くモチッとした強いコシを感じられます。

背脂無し、あっさり味の「中華そば」 出典:fumion9222さん

この麺と相性抜群なのがスープです。「賞讃」自慢の煮干したっぷりのだしに昆布を追加した昆布だしを作成。数種類の魚介の節から取った和風だしにうどん店ならではのかえしを合わせ、昆布だしで調整。さらに、できあがった和風だしスープに背脂と香味油でコクをプラスしています。

背脂は好みに応じて抜くことも可能で、よりあっさりとだしの旨みを楽しめるスープにすることができます。

「豚肉Wそば」1,150円、麺大盛り150円 出典:くまたんたんさん

トッピングもユニーク。九条ネギ、穂先メンマといったラーメン定番のトッピングに、豚バラ肉、糸切り昆布、海老風味の輪切りのちくわをプラス。うどん店のニュアンスが感じられる一杯です。現在営業は週2日のみですが、来年には営業数を増やす予定だそうです。

うどんの良いところとラーメンの良いところ、2つの良さを合わせ持ったラーメンは、老若男女に好かれ、長く愛される一杯になりそう。心温まる一杯を味わいに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「中華そば」950円、麺大盛り150円、トッピング「黒バラ海苔」150円 出典:fumion9222さん

『初めてなので、両方を食べ比べることにした。

・中華そば あっさり

・中華そば 麺大盛

・黒バラ海苔

まずスープをいただいた。

あっさりの反対語はこってりだけど、旨味の伝わり方がストレートに味わえるのは断然あっさり。

ノーマルバージョンは背脂が旨味をコーティングする感じで背脂の有無でこんなに味が変わると驚いた。

麺は平打ち麺で加水率が高いのでピロピロしていて、喉越しがとても良い。

チャーシューではなく豚バラ肉なのもスープがよく絡むので美味しい。

黒バラ海苔も風味と味が出て頼んで正解。

麺の美味しさとスープの旨味を味わう中華そば。

背脂がデフォだけど、あっさりの方がストレートに旨味がやってくるのでおすすめ』(fumion9222さん)

「豚肉Wそば」1,150円 出典:Sasamiさん

『豚肉wそば1150円を先払いで注文して席に座ります。

見た目はあっさりしてそうなスープを一口

おっ!出汁が効いてあっさりしたスープです。うどんのスープみたい。出汁はなんでしょうかね。

麺は中太のもちもちの縮れ麺で、かなり美味しい、麺自体の味とスープとの相性が抜群ですね。

とにかく手打ちの麺が美味しかったですね』(Sasamiさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆手打ち式中華そば hanare住所 : 東京都葛飾区東四つ木2-18-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

