Number_iアリーナツアー「イブ公演」Prime Videoでライブ配信【12月作品ラインナップ】
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太によるNumber_iの初の全国ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』の12月24日公演が、Prime Videoで独占ライブ配信することが決定した。
【写真】クールな表情で決めるNumber_i・平野紫耀らソロカット
本公演は、9月に初のフルアルバム『No.I』をリリースしたNumber_i初の全国ツアーとして、10月3日のセキスイハイムスーパーアリーナ（宮城県）を皮切りに、全国7ヶ所で合計26公演が行われるライブツアーの最終地、さいたまスーパーアリーナでの初日公演となる。
そのほか、12月のPrime Video配信作品として、日本映画『怪物』『PERFECT DAYS』『なのに、千輝くんが甘すぎる。』、海外映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』『オッペンハイマー』、アニメ映画『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』などがラインナップ。
また、大親友のバナナマン日村勇紀、生田斗真、中村倫也の3人がコテージで共同生活を送る『ベストフレンドハウス』を18日から独占配信。公私ともに親交が深いが、実は初めて一泊二日の旅をする3人、舞台となる山梨のコテージには15台以上もの定点カメラを設置し、3人だけのリアルな生活を覗き見。ベストフレンド＝親友だけの空間が引き出す、今まで誰も見たことが無い3人の「素」が詰まった友達ドキュメントとなる。
●Prime Video 2024年12月新着予定作品一覧
【映画（日本）】
12月2日
・Amazon Original『あるいは、ユートピア』 ＊独占配信
12月3日
・『なのに、千輝くんが甘すぎる。』
12月4日
・『焼肉ドラゴン』
12月9日
・『怪物』 ＊見放題独占配信
12月10日
・『エゴイスト』
12月13日
・『YOSHIKI : UNDER THE SKY』 ＊独占配信
・『劇場版 聖☆おにいさん 第I紀』
・『劇場版 聖☆おにいさん 第II紀』
・『劇場版 聖☆おにいさん 第III紀』
12月20日（金）
・『PERFECT DAYS』 ＊見放題独占配信
【映画（海外）】
12月1日
・『アウトサイダー コンプリート・ノベル 』
・『アバウト・ア・ボーイ』
・『カットスロート・アイランド』
・『クリフハンガー』
・『氷の微笑』
・『ターミネーター2』
・『トータル・リコール』
・『ユニバーサル・ソルジャー』
・『ランボー』
・『ランボー/怒りの脱出』
・『ランボー3/怒りのアフガン』
・Amazon Original『レッド・バージン』（La Virgen Roja／スペイン） ＊午前9時から独占配信
・『ロックアップ』
12月5日
・『ラブ・アクチュアリー』
12月6日
・『シビル・ウォー アメリカ最後の日』 ＊独占配信
12月7日
・『シャザム！〜神々の怒り〜』 ＊見放題独占配信
12月8日
・『ニューヨーク1997』
・『ブリジット・ジョーンズの日記』
・『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』
・『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』
・『マルホランド・ドライブ』
12月15日
・『地獄の黙示録』
12月16日
・『マジック・マイク ラストダンス』 ＊見放題独占配信
12月17日
・Amazon Original『チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体』 （Chiefsaholic／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
12月20日
・『ザ・キル・ルーム』
・『ニュー・シネマ・パラダイス』
12月22日
・『戦場のピアニスト』
・『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』
12月27日
・Amazon Original『君の過ち』（Culpa Tuya／スペイン） ＊午前9時から独占配信
12月28日
・『オッペンハイマー』
・『ドライブアウェイ・ドールズ』
12月30日
・『ナイトスイム』
12月31日
・『Birth/Rebirth（バース／リバース）』
【映画（韓国）】
12月6日
・『聖なる復讐者』
【アニメ映画（日本）】
12月22日
・『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』
12月25日
・『劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜』 ＊見放題独占配信
【テレビドラマ（日本）】
12月1日
・『フィクサー Season2』
・『フェルマーの料理』
12月8日
・『ハイエナ』
【テレビドラマ（海外）】
12月1日
・『CSI: ベガス』シーズン2
12月6日
・Amazon Original『スティッキー 大シロップ強盗団』（The Sticky／カナダ）シーズン1 ＊午後2時から独占配信
12月10日
・Amazon Original『シークレット・レベル』（Secret Level／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信
12月13日
・Amazon Original『バンディシュ・バンディット 〜インドからラブソングを〜』（Bandish Bandits／インド）シーズン1〜2 ＊午前3時半から独占配信
12月29日
・『ファイア・カントリー』シーズン1
【テレビドラマ（韓国）】
12月1日
・『青い海の伝説』
・『おっさんずX（危機） 〜崖っぷち男の大逆転〜』
・『キャリアを引く女〜キャリーバッグいっぱいの恋』
・『取引〜友達を誘拐しました〜』
・『ナイショの恋していいですか!?』
・『名もなき英雄』
・『ブラックドッグ〜新米教師コ・ハヌル〜』
・『ブラック〜恋する死神〜』
・『夜になりました〜人狼ヲ探セ〜』
【テレビアニメ（日本）】
12月4日
・『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』アニメシリーズ ＊見放題最速配信
【ドキュメンタリー（海外）】
12月5日（木）
・Amazon Original『グリッター＆グリード：リサ・フランク物語』（Glitter And Greed: The Lisa Frank Story／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信
【バラエティー（日本）】
12月18日
・『ベストフレンドハウス』 ＊独占配信
【音楽（日本）】
12月6日
・『アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"』 ＊独占配信
12月24日
・『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』 ＊独占配信
12月25日
・『2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE』 ＊独占配信
【写真】クールな表情で決めるNumber_i・平野紫耀らソロカット
本公演は、9月に初のフルアルバム『No.I』をリリースしたNumber_i初の全国ツアーとして、10月3日のセキスイハイムスーパーアリーナ（宮城県）を皮切りに、全国7ヶ所で合計26公演が行われるライブツアーの最終地、さいたまスーパーアリーナでの初日公演となる。
また、大親友のバナナマン日村勇紀、生田斗真、中村倫也の3人がコテージで共同生活を送る『ベストフレンドハウス』を18日から独占配信。公私ともに親交が深いが、実は初めて一泊二日の旅をする3人、舞台となる山梨のコテージには15台以上もの定点カメラを設置し、3人だけのリアルな生活を覗き見。ベストフレンド＝親友だけの空間が引き出す、今まで誰も見たことが無い3人の「素」が詰まった友達ドキュメントとなる。
●Prime Video 2024年12月新着予定作品一覧
【映画（日本）】
12月2日
・Amazon Original『あるいは、ユートピア』 ＊独占配信
12月3日
・『なのに、千輝くんが甘すぎる。』
12月4日
・『焼肉ドラゴン』
12月9日
・『怪物』 ＊見放題独占配信
12月10日
・『エゴイスト』
12月13日
・『YOSHIKI : UNDER THE SKY』 ＊独占配信
・『劇場版 聖☆おにいさん 第I紀』
・『劇場版 聖☆おにいさん 第II紀』
・『劇場版 聖☆おにいさん 第III紀』
12月20日（金）
・『PERFECT DAYS』 ＊見放題独占配信
【映画（海外）】
12月1日
・『アウトサイダー コンプリート・ノベル 』
・『アバウト・ア・ボーイ』
・『カットスロート・アイランド』
・『クリフハンガー』
・『氷の微笑』
・『ターミネーター2』
・『トータル・リコール』
・『ユニバーサル・ソルジャー』
・『ランボー』
・『ランボー/怒りの脱出』
・『ランボー3/怒りのアフガン』
・Amazon Original『レッド・バージン』（La Virgen Roja／スペイン） ＊午前9時から独占配信
・『ロックアップ』
12月5日
・『ラブ・アクチュアリー』
12月6日
・『シビル・ウォー アメリカ最後の日』 ＊独占配信
12月7日
・『シャザム！〜神々の怒り〜』 ＊見放題独占配信
12月8日
・『ニューヨーク1997』
・『ブリジット・ジョーンズの日記』
・『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』
・『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』
・『マルホランド・ドライブ』
12月15日
・『地獄の黙示録』
12月16日
・『マジック・マイク ラストダンス』 ＊見放題独占配信
12月17日
・Amazon Original『チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体』 （Chiefsaholic／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
12月20日
・『ザ・キル・ルーム』
・『ニュー・シネマ・パラダイス』
12月22日
・『戦場のピアニスト』
・『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』
12月27日
・Amazon Original『君の過ち』（Culpa Tuya／スペイン） ＊午前9時から独占配信
12月28日
・『オッペンハイマー』
・『ドライブアウェイ・ドールズ』
12月30日
・『ナイトスイム』
12月31日
・『Birth/Rebirth（バース／リバース）』
【映画（韓国）】
12月6日
・『聖なる復讐者』
【アニメ映画（日本）】
12月22日
・『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』
12月25日
・『劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜』 ＊見放題独占配信
【テレビドラマ（日本）】
12月1日
・『フィクサー Season2』
・『フェルマーの料理』
12月8日
・『ハイエナ』
【テレビドラマ（海外）】
12月1日
・『CSI: ベガス』シーズン2
12月6日
・Amazon Original『スティッキー 大シロップ強盗団』（The Sticky／カナダ）シーズン1 ＊午後2時から独占配信
12月10日
・Amazon Original『シークレット・レベル』（Secret Level／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信
12月13日
・Amazon Original『バンディシュ・バンディット 〜インドからラブソングを〜』（Bandish Bandits／インド）シーズン1〜2 ＊午前3時半から独占配信
12月29日
・『ファイア・カントリー』シーズン1
【テレビドラマ（韓国）】
12月1日
・『青い海の伝説』
・『おっさんずX（危機） 〜崖っぷち男の大逆転〜』
・『キャリアを引く女〜キャリーバッグいっぱいの恋』
・『取引〜友達を誘拐しました〜』
・『ナイショの恋していいですか!?』
・『名もなき英雄』
・『ブラックドッグ〜新米教師コ・ハヌル〜』
・『ブラック〜恋する死神〜』
・『夜になりました〜人狼ヲ探セ〜』
【テレビアニメ（日本）】
12月4日
・『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』アニメシリーズ ＊見放題最速配信
【ドキュメンタリー（海外）】
12月5日（木）
・Amazon Original『グリッター＆グリード：リサ・フランク物語』（Glitter And Greed: The Lisa Frank Story／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信
【バラエティー（日本）】
12月18日
・『ベストフレンドハウス』 ＊独占配信
【音楽（日本）】
12月6日
・『アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"』 ＊独占配信
12月24日
・『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』 ＊独占配信
12月25日
・『2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE』 ＊独占配信