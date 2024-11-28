【プレミアムバンダイ販売MGガンプラ再販】
11月28日8時・11時 予約開始
2024年12月・2025年1月 発送予定

ＭＧ 1/100 新機動戦記ガンダムＷ ＥＷシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）

　BANDAI SPIRTISは、ガンプラ「ＭＧ 1/100 ガンダムデスサイズ ＥＷ（ルーセット装備）」など、プレミアムバンダイ販売のMGガンプラおよび関連商品を再販する。11月28日8時・11時より予約を開始し、それぞれ2024年12月発送分と2025年2月発送分となる。

　今回のMGガンプラの再販ラインナップは、「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 敗者たちの栄光」関連の4種のほか、「ガンダムSEED MSV」のエクリプスガンダム、「MG 1/100 ガンダムF90」用のミッションパックO＆U、D＆G、R＆V、W、Hの5種類が販売される。

ＭＧ 1/100 シェンロンガンダム ＥＷ （タウヤー装備）【再販】

価格：4,950円

ＭＧ 1/100 ガンダムデスサイズ ＥＷ（ルーセット装備）【再販】

価格：4,950円

ＭＧ 1/100 トールギスＩＩ 【再販】

価格：4,180円

ＭＧ 1/100 新機動戦記ガンダムＷ ＥＷシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）【再販】

価格：3,520円

ガンダムデカールＤＸ 08 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光用

価格：1,650円

ＭＧ 1/100 エクリプスガンダム

価格：5,500円

ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｏタイプ＆Ｕタイプ【再販】

価格：2,200円

ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｄタイプ＆Ｇタイプ【再販】

価格：2,200円

ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｒタイプ＆Ｖタイプ【再販】

価格：2,530円

ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｗタイプ【再販】

価格：2,200円

MG 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｈタイプ【再販】

価格：1,870円

ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック 専用ハンガー 2個セット【再販】

価格：1,650円

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