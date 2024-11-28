【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］】11月29日16時 受注開始2025年7月 発送予定価格：19,800円

METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］」を2025年7月に発売する。11月29日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は19,800円。

本商品は、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』に登場した「デスティニーガンダム」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化した可動フィギュア。2019年発売の「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム」から彩色の色調とマーキングを刷新した［Re:Coordinate］仕様での再商品化となる。付属の専用台座一式はMETAL ROBOT魂シリーズ最新のフォーマットにアップデートし、より安定感のある保持と高さ調整に対応している。

11月29日16時よりプレミアムバンダイで受注開始

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