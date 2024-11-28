「デスティニーガンダム」がMETAL ROBOT魂に再登場！彩色とマーキングを刷新した［Re:Coordinate］版11月29日16時よりプレミアムバンダイで予約開始
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］】
11月29日16時 受注開始
2025年7月 発送予定
価格：19,800円
11月29日16時 受注開始
2025年7月 発送予定
価格：19,800円
METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム ［Re:Coordinate］」を2025年7月に発売する。11月29日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は19,800円。
本商品は、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』に登場した「デスティニーガンダム」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化した可動フィギュア。2019年発売の「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム」から彩色の色調とマーキングを刷新した［Re:Coordinate］仕様での再商品化となる。付属の専用台座一式はMETAL ROBOT魂シリーズ最新のフォーマットにアップデートし、より安定感のある保持と高さ調整に対応している。
11月29日16時よりプレミアムバンダイで受注開始
(C)創通・サンライズ