【欧州CLリーグフェーズ第5節】(アンフィールド)

リバプール 2-0(前半0-0)R・マドリー

<得点者>

[リ]アレクシス・マック・アリスター(52分)、コーディ・ガクポ(76分)

<警告>

[リ]ダルウィン・ヌニェス(13分)、ライアン・フラーフェンベルフ(17分)、アレクシス・マック・アリスター(40分)

[R]Raúl Asencio(13分)、フェルラン・メンディ(69分)、ダニ・セバージョス(80分)、エンドリッキ(89分)

観衆:59,546人

ムバッペのPKも止めた!! リバプール、宿敵R・マドリー破って欧州CL唯一の開幕5連勝