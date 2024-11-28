リバプールvsR・マドリー 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第5節】(アンフィールド)
リバプール 2-0(前半0-0)R・マドリー
<得点者>
[リ]アレクシス・マック・アリスター(52分)、コーディ・ガクポ(76分)
<警告>
[リ]ダルウィン・ヌニェス(13分)、ライアン・フラーフェンベルフ(17分)、アレクシス・マック・アリスター(40分)
[R]Raúl Asencio(13分)、フェルラン・メンディ(69分)、ダニ・セバージョス(80分)、エンドリッキ(89分)
観衆:59,546人
└ムバッペのPKも止めた!! リバプール、宿敵R・マドリー破って欧州CL唯一の開幕5連勝
リバプール 2-0(前半0-0)R・マドリー
<得点者>
[リ]アレクシス・マック・アリスター(52分)、コーディ・ガクポ(76分)
<警告>
[リ]ダルウィン・ヌニェス(13分)、ライアン・フラーフェンベルフ(17分)、アレクシス・マック・アリスター(40分)
[R]Raúl Asencio(13分)、フェルラン・メンディ(69分)、ダニ・セバージョス(80分)、エンドリッキ(89分)
観衆:59,546人
└ムバッペのPKも止めた!! リバプール、宿敵R・マドリー破って欧州CL唯一の開幕5連勝