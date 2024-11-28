２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．７２ドル（－０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６４．８ドル（＋１８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１１．１セント（－２９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１５．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８８．７５セント（＋５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．７２（－１．３０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．７２ドル（－０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６４．８ドル（＋１８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１１．１セント（－２９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１５．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８８．７５セント（＋５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．７２（－１．３０）
出所：MINKABU PRESS