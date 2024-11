現地時間11月27日に開催されたチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節で、古橋亨梧、前田大然、旗手怜央を擁する18位のセルティックは、23位のクラブ・ブルージュとホームで対戦。日本代表トリオが揃って先発したなか、1−1で引き分けた。キャメロン・カーター=ヴィッカーズのパスミスがオウンゴールとなり、26分にベルギー王者に先制を許してしまうも、60分に貴重な同点弾を挙げたのが、好調の前田だ。

序盤からスピードを活かした縦への突破などで存在感を示していた背番号38は、ペナルティエリア左での鋭い切り返しから、右足を一閃。足を滑らせながら放ったシュートは、右ポストに当たってゴールに吸い込まれた。27歳の日本代表FWはこの鮮烈な一発で、今季の公式戦10点目に到達し、二桁得点を達成。CLでは3点目となった。大舞台で生まれたスーパーゴールにファンは大興奮だ。SNS上は次のような熱いコメントで溢れている。「結構なゴラッソやな」「とんでもないゴール決めてる」「Arigato Daizen」「Superb finish by Maeda」「Daizen Maeda, take a bow!」「Best player in the world quite simply」「最も過小評価されている選手の1人だが、マエダ常に110%の力を出している」「前田大然の伸び代凄いな」決勝トーナメント進出に向け、前田が大きな勝点1をもたらした。構成●サッカーダイジェストWeb編集部