ÆüËÜ²Î¼ê¤ÎMV½Ð±é¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù½Ð±éÀâ¤ÇÏÃÂê¡ª¿Íµ¤´Ú¹ñ½÷Í¥¤¬Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ú²èÁü¡Û
Nissy¡ÊÀ¾ÅçÎ´¹°¡Ë¤ÎMV½Ð±é¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù½Ð±é¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ê¤Ë¤«¤ÈÆüËÜ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Â¿¤¤½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Èá¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¡ÖÇ»¸ü¥¥¹¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï11·î27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÆü¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¡¢½Â¤¤´é¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀã¤Ç¶äÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÅÔ¿´Éô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï16cm¤òÄ¶¤¨¤ëÀÑÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¸òÄÌÌÖ¤¬¥Þ¥Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£11·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤À¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÏÌµ»ö¡¢Î¹¹Ô¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Î½Ð±é¤Ç´é¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡£ÃËÁõ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥È¥¥á¥¡ùÀ®¶Ñ´Û¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ in Seoul¡Ù¤ä»þÂå·à¡Ø¼·Æü¤Î²¦ÈÞ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÆÃ¤Ë2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Øµ¤¾ÝÄ£¤Î¿Í¡¹¡§¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½!?¡Ù¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£