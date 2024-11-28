¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬²®¸¶ÂóÌéÉÔ½Ð¾ì¤Î¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç²÷¾¡¤·4°ÌÉâ¾å¡ÚCL¡Û
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Övs¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢0-3¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¶¥°¥ì¥Ö¤ÎDF²®¸¶ÂóÌé¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°Àá¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ô¥¡¤Ë4-1¤È²÷¾¡¤·¤¿16°Ì¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö(¾¡¤ÁÅÀ7)¤Ï¡¢²®¸¶¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Àá¥·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¤ò²¼¤·¤¿7°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È(¾¡¤ÁÅÀ9)¤Ï¡¢3Æü¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î¥Ç¥¢¡¦¥¯¥é¥·¥«¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢4ÆüÁ°¤Î4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥°¥í¥¹¤Î¤ß¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉÌÀ¤±¤Î¥®¥é¥·¡¼¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥Ð¥¤¥¢¡¼¤ò°ú¤Â³¤ºÇÁ°Àþ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÄÅ¸³«¤È¤¹¤ë¤È8Ê¬¡¢¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£
¤½¤Î¸å¡¢16Ê¬¤Ë¥Ô¥¨¡¼¥ë=¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤ËºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥Þ¥ì¥ó¤¬¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£
¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬41Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤«¤é¥Ð¥¤¥Î¡¼¡á¥®¥Æ¥ó¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â²¡¤·¹þ¤à¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï57Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥°¥í¥¹¤Îº¸CK¤ò¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥®¥é¥·¡¼¤é3Áª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Î90Ê¬¤Ë3ÅÀÌÜ¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥®¥é¥·¡¼¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥óÎ¢¤ò¼è¤Ã¤ÆGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ3-0¤Ç²÷¾¡¤È¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö 0-3 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¡Ú¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Û
¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡á¥®¥Æ¥ó¥¹(Á°41)
¥é¥ß¡¦¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë(¸å12)
¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¡¼(¸å45)
EL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Á°Àá¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ô¥¡¤Ë4-1¤È²÷¾¡¤·¤¿16°Ì¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö(¾¡¤ÁÅÀ7)¤Ï¡¢²®¸¶¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Àá¥·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¤ò²¼¤·¤¿7°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È(¾¡¤ÁÅÀ9)¤Ï¡¢3Æü¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î¥Ç¥¢¡¦¥¯¥é¥·¥«¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢4ÆüÁ°¤Î4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥°¥í¥¹¤Î¤ß¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢16Ê¬¤Ë¥Ô¥¨¡¼¥ë=¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤ËºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥Þ¥ì¥ó¤¬¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£
¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬41Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤«¤é¥Ð¥¤¥Î¡¼¡á¥®¥Æ¥ó¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â²¡¤·¹þ¤à¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï57Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥°¥í¥¹¤Îº¸CK¤ò¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥®¥é¥·¡¼¤é3Áª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Î90Ê¬¤Ë3ÅÀÌÜ¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥®¥é¥·¡¼¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥óÎ¢¤ò¼è¤Ã¤ÆGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ3-0¤Ç²÷¾¡¤È¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö 0-3 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¡Ú¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Û
¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡á¥®¥Æ¥ó¥¹(Á°41)
¥é¥ß¡¦¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë(¸å12)
¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¡¼(¸å45)
EL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é