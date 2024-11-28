ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬¡ÈÌµÌ¾¡É¤À¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¡¡»äÎ©¤è¤ê¤â¸øÎ©»ÖË¾¡¢¶ìÏ«¤·¤¿Ìîµå°Ê³°¤Î²ÝÂê
1985Ç¯¤ËNPBÍ··âºÇÂ¿¤Î41È¯¡Ä±§Ìî¾¡»á¤Ïµð¿Í¡¦ËÙÆâ¹±É×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡NPBÍ··â¼ê¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸µÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î±§Ìî¾¡»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤À¡£ÃæÆü»þÂå¤Î1985Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿41ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥ä¥ó¡£¡×ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÄÁ¥×¥ì¡¼¤Î¸µÁÄÅª¤Ê1981Ç¯¤Î¡È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¼éÈ÷¡É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤¬¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂÇ¤ÄÊý¤è¤ê¤âÅê¤²¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÏËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¤Çµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ËÙÆâ¹±É×Åê¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤é¤Îº¢¤Ï¡¢²¿¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÌîµå¡£¤Þ¤·¤ÆÅÄ¼Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡¢·»µ®¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤È¤«¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï²¦¡ÊÄç¼£¡Ë¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤µ¤ó¤Îµð¿Í¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ìîµå¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¡£1958Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©È¬Æü»Ô¾ì»Ô¡Ê¸½¡¦ÁÙº¼»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î±§Ìî»á¤Ïµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÎ©¶¦¶½¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï¡¢Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¡¢¥¦¥Á¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£ÅÔ²ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤Ï¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤¿¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬Í§Ã£¤è¤ê¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±ó¤¯¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤«¤â¤Í¡×¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬È´·²¤Ç¡ÖÎ¦¾å¤Î100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»Ô¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¡£Áö¤ë¡¢Åê¤²¤ë¡¢Ä·¤Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤è¤ê¤â¾å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤è¤ê¤âÅêµå¡£Â®¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤è¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£¡Öµð¿Í¡¦ÂçË²¡¦Íñ¾Æ¤¤ÎÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤ÏËÙÆâ¤µ¤ó¤À¤Í¡×¡£1965Ç¯¤Î¥×¥íÌîµåÂè1²ó¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¹ÃÉÜ¾¦¤«¤éµð¿Í¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ËÙÆâ¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î1966Ç¯¤Ë16¾¡2ÇÔ¤ÎÂç³èÌö¡£1.39¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¿Í²¦¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤Ëµ±¤¡¢°Ê¹ß¤Ïµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯·¯Î×¤·¤¿¡£±§Ìî»á¤Ï¡ÖËÙÆâ¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿¡£
¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿Ä¸»Ò¾¦¤Ø¤Î¿Ê³ØÇ®Ë¾¡Ä°ìÈÌÆþ»î¤Ç¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿
¡¡»ÔÎ©È¬Æü»Ô¾ìÂè°ìÃæ³Ø¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤ËÆþ¤ê¡¢1Ç¯À¸¤«¤éÅê¼ê¡£¡Ö»î¹ç¤Ç¤âÅê¤²¤¿¤·¡¢µå¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¡£·ë¹½ÍÞ¤¨¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌµÃã¶ìÃã¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£Âç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤â1²óÀï¤«2²óÀï¤ÇÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£²¿¤«¤½¤³¤Þ¤ÇÇ®¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤¿¤À½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1»î¹ç23Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ³Ø2Ç¯¡Ê1972Ç¯¡Ë¤Î½©¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¡¡£»Ô¤ÎÂç²ñ¤ÇÁê¼ê¤â²¿²óÀï¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»î¹ç¤âÉé¤±¤¿¤ó¤À¤è¡¢0-1¤Ê¤ó¤«¤Ç¡£¥¨¥é¡¼¤¬Íí¤ó¤Ç¤Í¡×¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢µð¿Í¡¦ËÙÆâ¤Ï¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Ç26¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£±§Ìî»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î±¦ÏÓ¤Î³èÌö¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖËÙÆâ¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¤Îº¢¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡Ê¥×¥í¤Ç¡ËÂÐÀï¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î±§Ìî»á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹â¹»¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´Á³¤À¤Í¡£²¶¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²£¼Ç·É°¦¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡£ºÇ½é¤«¤éÄ¸»Ò¾¦¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍýÍ³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤½¤³¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤ÏÄ¸»Ò¾¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¡£
¡¡Ä¸»Ò¾¦¤Ï1965Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾Ìç¡£±§Ìî»á¤¬Ãæ³Ø3Ç¯¤Î1973Ç¯¤â½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ç¤âÄ¸»Ò¾¦¤Ï¸øÎ©¹»¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤·¶ìÏ«¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£Ìîµå¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤·¡£ÉáÄÌ¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ß¡¢¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÂè°ì´ØÌçÆÍÇË¡£¤³¤Îº¢¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë