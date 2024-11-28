¡Ö·¦ÅÄÀµ¹§¤Î¿¿²Á¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡×½©¥É¥é¥ÞºÇÃíÌÜ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤È¸«¤É¤³¤í
¡Ú¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡ÙÀ©ºî¿Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ Âè2²ó¡Û
Äê»þÀ©¹â¹»¤Î²Ê³ØÉô¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿·¦ÅÄÀµ¹§¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ10¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢²ÐÍË22»þ¤Û¤«¡Ë¤¬¹¥É¾¤À¡£¡Ö½©¥É¥é¥Þ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ëÆ±ºî¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ï±é½ÐÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤â¾¯¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤ÏÌë¤Î³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë°Å¤¤°õ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Á¡¼¥Õ´ÆÆÄ¤ÇÂè1¡Á4ÏÃ¡¢9¡¢10ÏÃ±é½ÐÃ´Åö¤ÎµÈÀîµ×³Ù»á¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡ÙÀ©ºî¿Ø¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¤È¤Ê¤ëËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âè1²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤ÎµÈÀîµ×³Ù»á¤È°ì¿§Î´»Ê»á¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Îý¤é¤ì¤¿²áÄø¤ä»£±Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢½ªÈ×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
Äê»þÀ©¹â¹»¤ò¼èºà¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î
Åö½é¡¢Á°½Ò¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿À©ºî¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë°ËÍ¿¸¶¿·»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡¢¤½¤·¤Æ½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÇÄê»þÀ©¹â¹»¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð°Å¤¯ÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢Âç¿Í¤·¤½¤¦¤Ê¾®ÊÁ¤Ê½÷¤Î»Ò¤È¡¢ÇÉ¼ê¤Ê³Ê¹¥¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤À¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤¿2¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È¡£¥Ñ¥Ã¤È¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤Ê½ÐÍè»ö¤ÏÌµ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Î³Ø¹»¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼èºà¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¿¤«¤¬±ÇÁü¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÀî»á¡Ë
Ìë¤Î³Ø¹»É÷·Ê¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃë´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿
²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äµ÷Î¥´¶¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÎã¤¨¤Ð¶µ¼¼¤ÎºÂ¤ê°ÌÃÖ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¡£
¡Öµ÷Î¥´¶¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ 1¿Í1¿Í¤ËÀßÄê¤òºî¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ËºÂ¤ë¤«¤Ê¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤«¤Ê¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ÆÇÛÃÖ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ºÂ¤ê°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÀî»á¡Ë
Îã¤¨¤Ð¼ÁÌäËâ¤ÎÄ¹Îæ¡Ê¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¡Ë¤¬ºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤«¤Ä¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡Ê¥¬¥¦¡Ë¤âÁ°¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¡¢³Ù¿Í¡Ê¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡Ë¤Ï°ìÈÖ¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬È¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡Ê¼±»ú¾ã³²¡Ë¤é¤·¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¤¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ÇÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌë¤Î³Ø¹»É÷·Ê¡×¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ÏÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤À¡£
¡Ö²èÌÌ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»°Â¼¤µ¤ó¤ÈÁá¤á¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Ìë¤Î³Ø¹»¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Ö¸÷Åô¤Î²¼¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤È¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»£±Æ¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢²¹¤«¤ß¤â´¶¤¸¤ë¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î±Ç²è¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÀî»á¡Ë
¤·¤«¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÌë¤Î³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãë´Ö¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÀ¸ÅÌÌò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï16ºÐ¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¶µ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¹õ¤¤¼×¸÷¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»°Â¼¤µ¤ó¤¬Ì©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸÷¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÀî»á¡Ë
´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¤é¤ÇËè²ó4¡Á6»þ´ÖµÄÏÀ
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Á´10ÏÃ¤Î¤¦¤ÁÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¸¶ºî1¾Ï¤º¤Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢À¸ÅÌ 1¿Í¤º¤Ä¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Æ£ÃÝ¤¬°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢Æ£ÃÝ¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Æ£ÃÝ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Âè5ÏÃ¤È7ÏÃ¡¢8ÏÃ¤Î°ìÉô¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò´ÆÆÄ¤Î°ì¿§Î´»Ê»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
1¾Ï¤º¤Ä³ÆÀ¸ÅÌ¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¸¶ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï·¦ÅÄÀµ¹§Ê±¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ£ÃÝ¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¶ºî¤è¤êÆ£ÃÝ¤òÉÁ¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡Ö¤½¤³¤ÏµÓËÜ¤Îß·°æ¹á¿¥¤µ¤ó¤â°ìÈÖ¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£ÃÝÂ¦¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸¶ºî¤Ç¤ÏÂè6¾Ï¤Î1ÏÃÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ£ÃÝ¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ÏËÜÂÇ¤Á¡ÊÂæËÜ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ë¤Ç°ìÈÖµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢Æ£ÃÝ¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Î¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ´ÉôÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾å¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄÁ´°÷¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜºî¤ê¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ç¤ÏËè²ó4»þ¡Á6»þ´ÖµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£ÃÝÁü¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢ß·°æ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊµÈÀî»á¡Ë
¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢Âè6¾Ï°Ê³°¤ÏÂ¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ÇÆ£ÃÝ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´ÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÆ£ÃÝ¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È°ì¿§´ÆÆÄ¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¢ÀßÄê¤â´Þ¤á¤ÆÆ£ÃÝÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ß¡¢Êª¸ì¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤â¤¦1¤ÄÁý¤¨¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÆ£ÃÝ¤ò´ûÂ¸¤Î³Ø±à¥â¥Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤«´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¥Á¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤ÏÍ¾¤ê´¶¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤´¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¡ØÆ£ÃÝ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î·î¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡È¼«¤é¤Î¼Â¸³¡É¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÁÛÄê¤È°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë²Ê³ØÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤½¤·¤ÆÆ£ÃÝ¼«¿È¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤É¤¦¼õ¤±¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê°ì¿§»á¡Ë
Æ£ÃÝ¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÌÌ¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ê¤¼Äê»þÀ©¹â¹»¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë½ªÈ×¡£¼Çµï¤Î¾å¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿Æ£ÃÝ¤Î»×¤¤¤¬½ù¡¹¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦·¦ÅÄÀµ¹§¤Î¿¿²Á¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ£ÃÝ¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ£ÃÝ¤ÎÊÑ²½¤È¶¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¸«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ýÊÊ¤È¤«¤¬¡¢³§Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²Ê³ØÉô¤¬°ì¤Ä¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÆ£ÃÝ¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢³Ù¿Í¡¢²Â½ã¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¢Ä¹Îæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ£ÃÝ¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬Âè1ÏÃ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Æ£ÃÝ¤Î¡È¼Â¸³¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹¹¤Ë½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤ÇÊª¸ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×(°ì¿§»á)
¡ÖÌë¤Î³Ø¹»¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²Ê³ØÉô¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±À¤³¦¤ÈÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢°ã¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Æ£ÃÝ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ä¼å¤¤ÉôÊ¬¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£²¿¤«¤òÄü¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Æ£ÃÝ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ²½¤·¡¢Æ£ÃÝ¤â¤Þ¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤À¤·¤Æ¤æ¤¯¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÀî»á¡Ë
¡Ö´õË¾¤òÉÁ¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡£²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÀî»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¿Í¤ÏÂ¾¼Ô¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»þ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤·¤é¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¾¯¤·¤Å¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬³«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤¬³«¤±¤Æ¤æ¤¯¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡þÂ³¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè3²ó¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸³ºÆ¸½¤ÎºÇÂç¤Î¡Ö¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢Âè6ÏÃ´ÆÆÄ·ó¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤Î»³²¼ÏÂÆÁ»á¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ10¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×
NHKÁí¹ç Ëè½µ²ÐÍË Ìë10:00¡Á10:45
(ºÆ)NHKÁí¹ç Ëè½µ¶âÍË Ìë0:35¡Á1:20¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë¡Ë
Prime Video¤Ç¤âNHKÊüÁ÷¤ÎÍâ½µ¿åÍË0:00¤ËºÇ¿·ÏÃ¤òÇÛ¿®
·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤Î¡Ö±éµ»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ª ½©¥É¥é¥ÞºÇÃíÌÜ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë