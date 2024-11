「エフアールツー(#FR2)」のゴルフウェアライン「エフアールツーゴルフ(#FR2GOLF)」が、海外初となる店舗「#FR2GOLF BANGKOK」をタイのバンコクにオープンする。開業日は11月30日。

エフアールツーゴルフは、2021年4月にスタート。2022年にフラッグシップストアを表参道ヒルズにオープンし、2023年には初の路面店を沖縄に出店。2024年6月には国内最大規模となる店舗を大阪の心斎橋筋商店街に移転リニューアルオープンしている。4店舗目となるバンコクの店舗は、バンコクのメトロ ルンピニ駅近くに2024年10月にオープンした複合施設「ワン バンコク(One Bangkok)」に入居する。

同店では、ブランドの人気デザインであるオリジナルのペイズリー柄をはじめ、赤・白・紺で構成されたタイ国旗をイメージしたアイテムなど、全10型を展開する。オープン記念のノベルティとして、2000バーツ以上の購入者にロゴ入りゴルフボールを配付する。

■#FR2GOLF BANGKOK

オープン日:11月30日(土)

営業時間:10:00〜22:00※定休日は「 One Bangkok」に準ずる

所在地:2nd Floor, The Storeys at One Bangkok,Wireless Road, Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand