Â¹Ê¸¤ÎÎò»ËÅª±éÀâ¤«¤é100¼þÇ¯¡Ä¥È¥é¥ó¥×¿·»þÂå¤Ë¹â¤Þ¤ë¡ÖÂç¥¢¥¸¥¢¼çµÁ¡×¤ÎºÆÉ¾²Á

孫文没後100周年

写真出典:日本中国友好協会兵庫県連合会公式サイト/孫文「大アジア主義」演説を南京で授業する/

今日からちょうど100年前の1924年11月28日、孫文は日本の神戸で「大アジア主義」をテーマとする演説を行いました。上の写真は、会場となった神戸高等女学校の講堂で孫文が2000人を超える人々に演説しようとする光景です。右から2人目が孫文です。

この演説から104日後の1925年3月12日に孫文は中国の北京で「革命は未だ成らず」と言い残し享年58歳で客死したので、「大アジア主義」演説は孫文の日本人に対する最後のメッセージとなりました。しかし演説のテーマである「大アジア主義」の英語訳が“Pan-Asianism”であるとおり、日本人も中国人も含む全てのアジア人に向けたメッセージでした。実際、「大アジア主義」演説で孫文はこう話しています(以下、孫文の演説からの引用は《………》の形で記します)。

《古代アジアには、哲学的、宗教的、論理的、産業的な文明があった。アジアの国々や民族が次第に退化し弱体化し、一方でヨーロッパ諸国が次第に資源を開発し強大になったのは、この数世紀のことにすぎない》

経済データと孫文の主張を突き合わせてみる

孫文の主張を経済データと突き合わせてみましょう。下のグラフは、西暦1年から孫文が「大アジア主義」を演説した1924年までに、アジア諸国合計、ヨーロッパ諸国合計、アメリカ合衆国(以下、「アメリカ」と略)のそれぞれの国内総生産(gross domestic products, GDP)の世界全体に占める割合が、どのように推移したのかを描いたものです。

GDPは毎年の経済活動の水準を金額で示した指標です。イギリス人の経済学者アンガス・マディソンが半生を捧げて作成した超長期データ“Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD”を用いました。

1世紀から10世紀までアジアのGDPは世界全体の70%以上を占めました。一方、ヨーロッパは16%から9%へ低下しました。ローマ帝国の繁栄はアジアの繁栄と比べると小さなものだったのです。11世紀からヨーロッパが次第に経済成長するのに伴い、アジアが占める割合は次第に低下しました。

「アジアの世紀」の終わり

しかし1820年においても、アジアが60%を占めたのに、ヨーロッパは23%、アメリカは2%でした。孫文が演説で言ったアジアで先進的な文明が栄えた「アジアの世紀」が19世紀初めまで連綿と続いたのでした。

1800年から1924年までをクローズ・アップしたのが次のグラフです。台頭してきたヨーロッパ諸国そしてアメリカが次々とアジアを侵略し、アジアは急速に退化し弱体化していきました。アジアのGDPが世界全体に占める割合は1820年に60%だったのが1900年に28%へ低下した一方で、ヨーロッパは23%から34%へ上昇してアジアを抜き、「ヨーロッパの世紀」が到来しました。福澤諭吉が「脱亜論」を1885年に唱えたのは、こうしたアジアの没落とヨーロッパ・アメリカの台頭を背景としていました。

しかし、第一次世界大戦(1914〜1918年)の戦場となったことでヨーロッパは退化・弱体化を始めたのに対し、戦場とならなかったアジアは退化・弱体化が止まり始めました。同じく戦場とならなかったアメリカは台頭を加速し、GDPが世界に占める割合は1820年の2%から1924年の20%へ劇的に上昇しアジアに迫っていました。1924年に神戸で「大アジア主義」を演説した孫文が直面していたのは、こうした世界情勢でした。孫文は演説でこう述べました。

孫文が神戸で演説したこと

《現在の情勢は、中国と日本だけでなく、東アジアのすべての人々が団結して、アジアの以前の地位を回復することを示しているように思われる》

しかし、その後、日中戦争そして第二次世界大戦によってアジア各地は戦場と化し、アジアは一段と退化し弱体化しました。1900年から1950年までのアジア、ヨーロッパ、アメリカ合衆国のGDPの世界全体に占める割合の推移を下のグラフに描きます。

第二次世界大戦終結から5年後の1950年、アジアのGDPが世界全体に占める割合は1940年の25%から19%へ低下しました。一方、アメリカは21%から27%へ上昇して26%のヨーロッパを抜いて突出した超経済大国となり、「アメリカの世紀」が出現しました。現在にいたるアメリカ中心の世界秩序はこの時期に形成されました。

しかし、アメリカが一国でヨーロッパもアジアも凌駕する経済規模を誇る超大国である状態は持続しませんでした。戦後復興していたヨーロッパに逆転され、同じく戦後復興と経済開発とが進んでいたアジアに追い上げられました。1900年から1975年までのアジア、ヨーロッパ、アメリカのGDPが世界全体に占める割合の推移を描くと次のグラフのようになります。

1950年から1975年までに、アメリカのGDPが世界全体に占める割合は27%から21%へ低下し、1954年にヨーロッパに逆転され、1970年にアジアに逆転されました。この過程でアメリカは、朝鮮戦争(1950〜53年)で引き分けし、ヴェトナム戦争(1965〜1975年)で敗戦し、1971年にドルと金との固定レートでの交換を一方的に停止して第二次世界大戦後の世界的な固定為替レート制(ブレトンウッズ体制)を崩壊させました。

孫文「大アジア主義」演説から100年

ここで時計の針を一気に進め、孫文が神戸で「大アジア主義」を演説してから100年後となる2024年までの推移を見てみましょう。アンガス・マディソンのデータは2008年で終わっているので、それ以降は国際通貨基金(IMF)のデータ(購買力平価換算GDP)および予測(2023年、2024年)を(非常に大胆に)接続しています。

孫文「大アジア主義」演説からちょうど100年となる2024年、アジアのGDPが世界全体に占める割合は58%と予測されるのに対し、アメリカは16%、ヨーロッパは13%だと予測されています。アメリカとヨーロッパとを合計してもアジアの半分の水準であり、演説が行われた1924年の水準より小さくなっています。一方、アジアはヨーロッパ諸国やアメリカがアジアを侵略する以前の1820年の水準に迫っています。

世界経済の重心は「アジア」へ

西暦1年からの推移を見ると、孫文「大アジア主義」演説から100年が経ち、アジアとヨーロッパ・アメリカの立場は完全に逆転しています。アジアは台頭して巨大となりつつあり、ヨーロッパとアメリカとは退化し弱体化しつつあります。

世界経済の重心はアジアへ移動しています。

実際、「世界最大のシンクタンク」と呼ばれる経済開発協力機構(OECD, 本部フランス・パリ)の予測(2023年12月発表、2024年3月改訂)によると、中国、インド、インドネシア、日本の4カ国の購買力平価換算GDPの合計は、2060年に、アメリカとユーロ圏との合計の2倍を超えます。

しかし、アジアが経済活動の規模でヨーロッパとアメリカとを圧倒しても、「アジアの世紀」は到来していません。1950年頃までに確立したアメリカ中心の世界秩序は綻びながらも存立しており、アメリカの国内通貨であるドルがそのまま国際通貨としてアジアでも流通しています。アメリカとヨーロッパとは今もアジアへ干渉しています。

この点に関して、孫文は「大アジア主義」演説で、次のとおり警告しました。また、孫文は、こうも述べました。

孫文の警告

《西洋人は自分達だけが真の文化と文明を持ち、独自の文化や理念を持つ他の民族は文明に反抗する野蛮人だと考えている》

また、孫文は、こうも述べました。

《このアメリカの学者は、アジア人の覚醒を文明に対する反乱とみなしている》

「このアメリカの学者」とは、ロスロップ・ストッダード(Lothrop Stoddard)という名の博士号を持つアメリカ人でした。孫文「大アジア主義」演説の4年前の1920年に、ストッダードは『白人の世界支配に反抗する有色人種の台頭』(The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy)と題する本を出版しました。また演説から2年前の1922年には、『文明に対する反乱:劣等人の脅威』(The Revolt Against Civilization: The Menace of The Under-Man)と題する本を出版しました。

題名が示しているとおりストッダードが唱えたのは、白色人種は至高の存在であって世界を支配する権利を与えられており、それに抵抗する有色人種は「劣等人」(under-man)であり白色人種が生み出した文明に対する脅威であるという人種差別主義に基づく白色人種中心の世界観でした。

ストッダードの著作は様々なヨーロッパ言語に翻訳され、ヨーロッパ各国でベストセラーとなり、あたかも聖書のように扱われていると孫文は演説で述べています。事実、ストッダードの著作はニューヨーク・タイムズ紙で極めて肯定的に書評され、当時のアメリカ大統領のウォーレン・ハーディングから絶賛されました。

ストッダード『文明に対する反乱:劣等人の脅威』の表紙は、「劣等人」である有色人種が白色人種の都市で反乱を起こしている光景を描いています。ゴリラのように描かれた有色人種の暴徒の後ろに、眼鏡を掛け額が広い鷲鼻の顔が描かれています。これはユダヤ人を差別する際に描かれる典型的な顔立ちです。実際、ストッダードは熱烈な反ユダヤ主義者でした。

ストッダードとヒトラー

「大アジア主義」について神戸で演説した翌年の1925年、孫文が北京で死亡してから128日後の7月18日に、アドルフ・ヒトラーが『我が闘争』(Mein Kampf)を出版しました。

『我が闘争』はストッダードの著作を下敷きにしたものでした。実際、『我が闘争』のキーワードである“Untermensch”(劣等人, 劣等人)は、ストッダード『文明に対する反乱:劣等人の脅威』のキーワードである“under-man”のドイツ語への直訳です。

ヒトラーは『我が闘争』で、過激な反ユダヤ主義を中心とする人種差別主義に基づく世界観を展開し、ドイツ人の「生存圏」を東ヨーロッパそしてロシアに拡大する侵略を正当化しました。8年後の1933年に政権を掌握したヒトラーは『我が闘争』で述べたことを着々と実行に移し、ユダヤ人を組織的に迫害し虐殺し、ポーランドに侵攻して第二次世界大戦を勃発させ、ヨーロッパだけで1500万人から2000万人が死亡しました。

かつてヒトラーはナチスと共に絶対悪であり全否定の対象でした。しかし現在では「ヒトラーは良いこともした」と賛美する者がヨーロッパにもアメリカにもいます。ヒトラーが『我が闘争』で、日本人を外国の猿真似が得意な民族だと侮辱しているにも関わらず、日本にもヒトラーを賛美する者がいます。

アメリカで、そうしたヒトラーを賛美する者たちの中で最も有力な人物がドナルド・トランプです。

ドナルド・トランプとナチズム(ナチス主義)

「トランプ大統領はケリー大統領首席補佐官に『ヒトラーは良いことをたくさんした』とプライベートに語った。歴史上最も有名な大量虐殺の実行犯に対するこのような賞賛は、かつては考えられなかったことだったが、米国の一部では当たり前のことになっている」と記した文章が、ケンブリッジ大学出版会のブログで2023年3月28日に投稿されました。

この投稿のサブタイトル(副題)は「トランプとアメリカのナチズム復興」(Trump and the US Rehabilitation of Nazism)です。ヒトラーが『我が闘争』を出版してから98年後にナチズム(ナチス主義)はアメリカで復活してしまっているのです。[i]

大統領選挙投票日の2週前の今年10月22日、当のケリー自身が「トランプは『ヒトラーは良いこともしたんだ』と私に何度もコメントした」と述べ、再選したらトランプは独裁者のように支配するだろうと警告したことを、ニューヨーク・タイムズ紙が報じました。[鄱]

しかし、この記事が大きな反響を呼ぶことはなく、トランプは大統領選挙で圧勝し、トランプが率いる共和党は上下両院で過半数を制しました。もはやアメリカでヒトラーを賛美することは問題でなくなっているのです。

大統領選挙の投票から4日後の11月9日(土)、ミシガン州リヴィングストン郡で『アンネの日記』が上演されている劇場の外で、ナチスのマーク(逆さ卍)が入った旗を持った集団が人種差別主義的な中傷を叫んだと映像付きで報道されています。[鄴]

同様のナチスの旗を掲げたデモは、11月16日(土)にオハイオ州の州都コロンバス市でも行われたと報道されています。[iv]

大統領選挙の以前にも、ナチスの旗を掲げてデモをすることや、タイヤ店の大通りに面した店先にナチスの旗を高々と掲揚するなどといったことは何度も報じられていました。[酈]

「今の米国が1920年代のイタリア、30年代のドイツで起きた恐怖と怒りによるファシズムの台頭と重なり合う」というフランスの著名な政治学者ドミニク・モイジの言葉を、日本経済新聞の論説委員長が今年11月17日に日経電子版で紹介しています。

恐怖と怒りによるファシズムの台頭に便乗して選挙に圧勝したトランプは、フランクリン・ルーズベルト以来の最も影響力のあるアメリカ大統領となったと、イギリスの経済誌『ジ・エコノミスト』2024年11月9日号が報じています。[]

トランプ政権によるアメリカの財政

「中国の最恵国待遇を取り消し、必需品の中国からの輸入を段階的に停止し、アメリカ企業の中国への投資をブロックし、中国にアウトソーシングしている企業に対する連邦政府との契約を禁止することで、中国からの経済的独立を取り戻す」とトランプは公約しています。[醞]

中国はアジアのほとんどの国にとって最大の貿易相手国ですから、トランプの中国に対する制裁はアジア全域へ深刻な影響を及ぼすでしょう。

しかし、アメリカ連邦政府の債務のGDPに対する比率は、既に第二次世界大戦末期の水準に達しています。アメリカ連邦議会予算局(CBO)は、この比率が今後も上昇し続けると予測しています。

債務が膨張するにつれて、債務の利子支払い(利払い)も膨張します。アメリカ連邦政府の債務利払いは2022年に防衛費を超え、2023年の1年間だけで26%増加し1.03兆ドルに達しました。これは2020年の約2倍の水準で、日本円で約160兆円に達します。日本政府の国債利払いは2024年度予算で9.7兆円(2020年度比31%増)ですから、アメリカ連邦政府の利払いは桁違いの巨大な規模なのです。

トランプが公約している減税は債務の膨張を加速させ、高関税はアメリカの経済成長を減速させて債務の対GDP比率の上昇を加速させるでしょう。そうなるとアメリカ国債の信用不安が意識されてきます。トランプ政権が中国を叩けば叩くほど、ブーメランとなって、アメリカの財政に対する信認を低下させるのでしょう。

アメリカ国債とアジア経済への波紋

アメリカ国債の信用格付けを、三大格付け会社のうちスタンダード・アンド・プアーズとフィッチとの2社は最高位の「トリプルA」から既に1段階格下げしています。ムーディーズは「トリプルA」に据え置いていますが、昨年11月にアメリカ国債の格付け見通しを「安定的」から「ネガティヴ」へ引き下げています。ムーディーズが格下げしたら、アメリカ国債は「トリプルA」の格付けを完全に失い、「世界で最も取引しやすく安全な金融商品」とは言えなくなります。

そうなったらアジアに激震が走るでしょう。日本や中国などアジアの主要な国・地域が保有するアメリカ国債は、2024年9月に合計3兆ドル(約460兆円)を超え、アメリカ以外の国・地域が保有するアメリカ国債総額の35%に達しているとアメリカ財務省によって推計されているからです。

しかし、恐怖と怒りによるファシズムの台頭に便乗して再選したトランプが、自分への忠誠心を基準に抜擢した閣僚たちによって構成される政権は、混乱を拡大しても収拾することはないでしょう。それどころか、生じてしまった混乱を新たな武器として、アジアへの攻撃に利用しようとするでしょう。

アジアの各国・地域は、トランプ政権の人種差別主義に基づくアジアへの攻撃と、それが引き起こす混乱とを乗り越えなければならないという未来(フューチャー)を共有(シェア)しています。その意味でアジアは“Asian Community With A Shared Future”つまり「アジア運命共同体」なのです。

孫文はちょうど100年前の「大アジア主義」演説で「現在の情勢は、中国と日本だけでなく、東アジアのすべての人々が団結して、アジアの以前の地位を回復することを示しているように思われる」と述べました。100年後の今、アジアのすべての人々は団結して自分たちのアジアを守らなくてはならないことを再び確かめなければなりません。

【註】本稿は、2024年11月28日にホテルオークラ神戸で開催される“孫文「大アジア主義」演説100周年記念シンポジウム”で講演する内容を敷衍し構成したものである。

