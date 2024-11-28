Â¹Ê¸¤ÎÎò»ËÅª±éÀâ¤«¤é100¼þÇ¯¡Ä¥È¥é¥ó¥×¿·»þÂå¤Ë¹â¤Þ¤ë¡ÖÂç¥¢¥¸¥¢¼çµÁ¡×¤ÎºÆÉ¾²Á

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[酛]
¶²ÉÝ¤ÈÅÜ¤ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ÎÂæÆ¬¤ËÊØ¾è¤·¤ÆÁªµó¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È°ÊÍè¤ÎºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·ÐºÑ»ï¡Ø¥¸¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ù2024Ç¯11·î9Æü¹æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[»]
[i] Ben Kiernan, ¡ÈHitler Did a Lot of Good Things¡É: Trump and the US Rehabilitation of Nazism, Cambridge University Press Blog, March 28, 2023
https://cambridgeblog.org/2023/03/hitler-did-a-lot-of-good-things-trump-and-the-us-rehabilitation-of-nazism/
[鄱] ¡ÈAs Election Nears, Kelly Warns Trump Would Rule Like a Dictator¡É, New York Times, Oct 22, 2024
https://www.nytimes.com/2024/10/22/us/politics/john-kelly-trump-fitness-character.html
[鄴] ¡ÈDemonstrators wave Nazi flags outside local theater performance of ¡ÆThe Diary of Anne Frank¡Ç in Michigan¡É, By Kathleen Magramo and Jillian Sykes, CNN, Tue November 12, 2024
https://edition.cnn.com/2024/11/12/us/michigan-nazi-flags-anne-frank-theater/index.html
¡ÈNazi demonstrators gather outside 'Diary of Anne Frank' play in Michigan : A group of masked demonstrators were seen waving Nazi flags outside a production of "The Diary of Anne Frank" in Howell, Michigan, on Saturday.¡É, November 13, 2024, ABC
https://abcnews.go.com/US/video/nazi-demonstrators-gather-diary-anne-frank-play-michigan-115806359
¡ÈProtesters wave Nazi flags at 'The Diary of Anne Frank' production in Michigan¡É, Nov. 13, 2024, 1:43 AM GMT+9, NBC
https://www.nbcnews.com/news/us-news/protesters-wave-nazi-flags-diary-anne-frank-production-michigan-rcna179774
[鄽] ¡ÈWith swastika flags and bellowed slurs, neo-Nazi marchers strode through Columbus. Ohio¡Çs governor and officials condemn it¡É, By Hanna Park, CNN, Updated 10:01 PM EST, Mon November 18, 2024
https://edition.cnn.com/2024/11/18/us/columbus-ohio-neo-nazi-march-hnk/index.html
¡ÈOhio leaders, White House and Jewish groups condemn 'vile and racist' neo-Nazi march : A group chanted racial slurs and white nationalist slogans while carrying Nazi flags through Columbus on Saturday¡É, Nov. 18, 2024, 10:21 PM GMT+9, By Patrick Smith, NBC
https://www.nbcnews.com/news/us-news/ohio-march-nazi-flags-racist-slogans-columbus-rcna180577
¡ÈOhio governor, other leaders condemn neo-Nazi march in Columbus: "Your hate isn't welcome in our city"¡É, By Lucia Suarez Sang, Updated on: November 18, 2024 / 8:02 AM CST / CBS News
https://www.cbsnews.com/texas/news/neo-nazi-march-columbus-ohio/?intcid=CNM-00-10abd1h
[酈] ¡ÈNeo-Nazi rally in downtown Nashville condemned by state lawmakers¡É, By Jason Silverstein, Updated on: February 21, 2024 / 11:59 AM MST / CBS News
https://www.cbsnews.com/colorado/news/neo-nazi-rally-nashville-condemned-state-lawmakers/
¡ÈFlorida tire store under fire for flying Nazi flag¡É, JUN 7, 2024, CBS News
https://www.cbsnews.com/miami/video/florida-tire-store-under-fire-for-flying-nazi-flag/
[酛] ¡È¥È¥é¥ó¥×»á´°¾¡¤Î¿¼¹ïÅÙ¡¡À¤³¦¤ÇŽ¢¥¨¥´¥Î¥ß¡¼Ž£¤Ë·¹¤¯Ì±°Õ¡É, ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¡¿ûÌî´´Íº¡¢2024Ç¯11·î17Æü 11:00¡¢Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK138O90T11C24A1000000/
[»] ¡ÈWelcome to Trump¡Çs world : His sweeping victory will shake up everything¡É, The Economist, Nov 6th 2024 (Leaders, November 9th 2024 Issue)
https://www.economist.com/leaders/2024/11/06/welcome-to-trumps-world
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[醞] ¡ÈAgenda47: President Trump¡Çs New Trade Plan to Protect American Workers¡É, February 27, 2023
https://www.donaldjtrump.com/agenda47/agenda47-president-trumps-new-trade-plan-to-protect-american-workers
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[醬] ¡ÈTable 5: Major Foreign Holders of Treasury Securities¡É, U.S. Department of Treasury
https://ticdata.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/slt_table5.txt
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¡Öµí¤«ÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¡×¡ÔÅÔ¹ç¤è¤¯ºñ¼è¤¹¤ë¤À¤±¡Õ¤ÎÆüËÜ¿Í¡Ä¤¤¤Þ¡ÖËÌ´ØÅì¡¦°ÜÌ±¥Ù¥ë¥È¡×¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ô¾×·â¤Î¼ÂÂÖ¡Õ