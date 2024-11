現役慶大生でフリーアナウンサーの林佑香(22)が27日に自身のインスタグラムを更新。イルミネーションを楽しむオフショットを公開した。

「a shot with my new phone」「携帯を最新版に変えて、毎日写真撮るのを楽しんでいます〜photo by弟」と記し、弟と出かけた様子を披露。

フォロワーからは「めちゃんこかわいい」「やはり目が魅力的」「明日もゆかちゃんのスマイルをチャージしたいです」「弟くんナイス!」「きれいなお姉ちゃんがいる弟くん、うれしくて写真撮りたくなるんでしょうね!」などのコメントが寄せられている。