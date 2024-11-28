¾¾¤¿¤«»Òx¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬½é¶¦±é¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¡¡É×ÉØ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë
¡¡¾¾¤¿¤«»Ò¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬½é¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù¡Ê2025Ç¯2·î7ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ°¦¤ÎÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢É×ÉØ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¡¢ Èà¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿·¤¿¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¤È¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£·ëº§¤·¤Æ½½¸ÞÇ¯ÌÜ¤ÇÉ×¡¦¸§¶ï¡Ê¤¹¤º¤ê¡¦¤«¤±¤ë¡¿¾¾Â¼¡Ë¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿ºÊ¡¦¥«¥ó¥Ê¡Ê¾¾¡Ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë½Ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤ÇÉ×¤ÈºÆ²ñ¤·¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¡¢»ö¸Î»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤«¤éµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£¾¾¡¢¾¾Â¼¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡ÊÅ·ÇÏ»ÔÏºÌò¡Ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÊÅ·ÇÏÎ¤ÄÅÌò¡Ë¡¢¿¹¼·ºÚ¡ÊÀ¤ÌÚ°ÉÎ¤Ìò¡Ë¤é¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡90ÉÃ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³15Ç¯Á°¤Ø¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤¿¥«¥ó¥Ê¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¡Ê¡áºÆ²ñ¡Ë¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¡ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¡É¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈà¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¡¢É×ÉØ¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ×ÉØ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢±¿Ì¿¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥«¥ó¥Ê¤¬¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë