リバプールvsR・マドリー スタメン発表
[11.27 欧州CLリーグフェーズ第5節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 43 Diego Aguado
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 40 Hugo de Llanos
FW 16 エンドリッキ
FW 30 Gonzalo García
FW 42 Daniel Yáñez
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 43 Diego Aguado
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 40 Hugo de Llanos
FW 16 エンドリッキ
FW 30 Gonzalo García
FW 42 Daniel Yáñez
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります