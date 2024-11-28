[11.27 欧州CLリーグフェーズ第5節](アンフィールド)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

控え

GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ

GK 95 ハーヴィー デイヴィス

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 80 タイラー モートン

FW 18 コーディ・ガクポ

監督

アルネ・スロット

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 Raúl Asencio

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 43 Diego Aguado

MF 17 ルーカス・バスケス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 40 Hugo de Llanos

FW 16 エンドリッキ

FW 30 Gonzalo García

FW 42 Daniel Yáñez

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります