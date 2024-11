8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介の『山田涼介 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』(集英社/1月30日発売)が、本日28日発表の『オリコン年間“本”ランキング』のジャンル別「写真集」男性で、期間内8.0万部を売り上げ、1位を獲得した。山田は、「1年を通して一番多く見ていただいた男性写真集を作ることができた、ということなので、とても嬉しいです。僕も思いを込めて作った写真集になっているので、たくさんの方々に手に取っていただけて、光栄に思います」と喜んだ。さらに、「山田涼介のこれまでと、これからを綴った内容になりましたので、これからも愛され続ける写真集であればいいなと思っております」とコメントした。

山田が30歳を迎えた記念に発売された本作は、ALL韓国ロケで撮り下ろしたソロ写真集『Luminous』と、雑誌『MYOJO』の10年に渡る連載から写真とエッセイをまとめた『Think Note-真紅の音-』を、通常版とは異なるカバーで収録した初回限定版のプレミアムBOX。2024/2/12付「オリコン週間BOOKランキング」とジャンル別「写真集」では、週間7.6万部を売り上げ、ともに1位を記録した。また、ソロ写真集単体の通常版『山田涼介 写真集 Luminous』は、同日付のジャンル別「写真集」で2位を、連載をまとめた『Think Note-真紅の音-』は3位を獲得し、同一個人の作品としては史上初となる週間BOOKランキングの写真集ジャンルでTOP3を独占した。なお、『山田涼介 写真集 Luminous』は『オリコン年間“本”ランキング』のジャンル別「写真集」男性で、期間内4.2万部を売り上げ5位に、『Think Note-真紅の音-』は期間内2.8万部を売り上げ、6位を獲得。山田の関連3作品が、TOP10入りした。そのほかジャンル別「写真集」男性では、松本潤の『JUN MATSUMOTO 20220830-20231026 THE RECORDS OF DAYS OF LIVING AS IEYASU』が、期間内6.6万部を売り上げ2位に。11人組グループ・JO1の『JO1 2nd写真集 Unbound』が、期間内6.6万部を売り上げ、3位にランクインした。【集計期間】2023/12/4付〜2024/11/25付[実質集計期間:2023年11月20日(月)〜2024年11月17日(日)]