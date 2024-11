7人組男性グループ・ENHYPENのアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』(ロマンス アントールド デイドリーム)が、28日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で週間18.7万PT(18万6791PT)を記録し1位にランクインした。これで自身通算9作目の1位獲得となり、歴代単独3位の「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録を自己更新した。

本作は、12月2日付の「週間アルバムランキング」で、週間売上18.5万枚を売り上げ1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位となった。なお同作は、同日付オリコン週間音楽ランキング「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。また『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN』が同日付「ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で1位を獲得しており、ENHYPENとして3冠を達成した。本作は、2024年7月29日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した『ROMANCE : UNTOLD』のリパッケージアルバム。タイトル曲「No Doubt」はレトロな雰囲気のシンセサイザーサウンドが印象的な楽曲になっており、ズボンの後ろポケットを活用したポイントダンスも特徴的だ。ENHYPENは現在、日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』を開催している。<クレジット:オリコン調べ(2024年12月2日付:集計期間:2024年11月18日〜24日)>