マクドナルドの、じっくり煮込んだビーフシチューをサクサク食感のパイで包んだ冬の定番お食事パイ「ビーフシチューパイ」にチーズが入ってパワーアップ!

とろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新メニュー「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」

価格:230円(税込)〜

販売期間:2024年12月4日(水)〜2025年1月上旬予定

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

創業当時から親しまれているレギュラーメニュー「ホットアップルパイ」など、風味豊かでサクサクの食感が楽しめるさまざまな味わいのスイーツパイやお食事パイを期間限定メニューとして提供している「マクドナルド」

2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として、販売開始以来毎年多くの方から人気を博しています。

4年目となる2024年はチーズが入ってパワーアップした「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」として新登場!

牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出し、フォンドボーを加えて仕上げたコクのあるビーフシチューに、ゴーダチーズを使用した、クリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ冬にぴったりな味わいです。

洋食屋さんのビーフシチューのイメージで、「“ビーフシチューパイ×チーズ”は最強の組み合わせになるのでは?」という発想のもと開発がスタートしました。

一番のこだわりは、チーズの質感や味わい、なによりビーフシチューとの味のバランス。

さまざまなチーズで試行錯誤を繰り返した結果たどり着いたのが、ビーフシチュー本来のもつコクを最大限に活かしながらも、チーズ本来のまろやさも感じることができるクセの少ないマイルドな味わいのゴーダチーズです。

チーズを加えたことでコクや味わいだけでなく、食べた後の満足感もパワーアップした「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」

冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセットと一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンで楽しむことができます。

新TVCM「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」篇

放映開始日:2024年12月3日(火)

放送エリア:全国(一部地域を除く)

グラコロのCMキャラクターとしても登場している多部未華子さんが、新 TVCM「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」篇にも出演。

「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」のサクッという音とともに一口頬張る友人に対して、「もう…ただのビーフシチューパイには戻れない、でしょ?」と多部未華子さんが語りかけ、チーズが入ってよりおいしくなった新発売のパイの魅力を届けます。

冬の定番「ビーフシチューパイ」に、とろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新メニュー。

マクドナルドの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」は、2024年12月4日より販売開始です☆

【実食レポ】カスタード風味の生地とビターなカラメルソースの絶妙な味わい!マクドナルド「プリンケーキ」 【実食レポ】カスタード風味の生地とビターなカラメルソースの絶妙な味わい!マクドナルド「プリンケーキ」 続きを見る

チーズのコクを加えよりクリーミーな味わいにリニューアル!マクドナルド「グラコロ」 チーズのコクを加えよりクリーミーな味わいにリニューアル!マクドナルド「グラコロ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリーミーでまろやかな味わいに進化!マクドナルド「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」 appeared first on Dtimes.