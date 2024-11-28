気象台は、午前1時35分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市などに発表

北部、壱岐・対馬、五島の海上では、28日朝から28日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐世保市（宇久地域）

□暴風警報【発表】

28日朝から28日夕方にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s





■平戸市□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■松浦市□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■下対馬□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■上対馬□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■壱岐市□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■五島市□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■西海市（江島・平島）□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■小値賀町□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■新上五島町□暴風警報【発表】28日朝から28日夕方にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s