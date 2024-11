コパ・デル・レイ2回戦の組み合わせが決定！久保所属のソシエダやアトレティコは4部クラブと激突

コパ・デル・レイ2回戦の組み合わせ抽選会が27日に行われた。1回戦に続き、スーペルコパ・デ・エスパーニャに出場するレアル・マドリード、バルセロナ、アスレティック・ビルバオ、浅野拓磨の所属するマジョルカが欠場となる2回戦。先月末に発生したバレンシア自治州を中心とする深刻な豪雨災害の影響によって延期となった試合が26日に終了した1回戦では、プリメーラ・ディビジョン(1部)所属の16クラブが順当に突破を決めた。

今回決定した2回戦の対戦カードでは、11シーズンぶりの優勝を目指すアトレティコ・マドリーが、4部のカセレーニョとアウェイで対戦。また、久保建英の所属するレアル・ソシエダは、4部のコンケンセとアウェイで対戦する。なお、2回戦は12月3〜5日に開催予定だ。◆コパ・デル・レイ2回戦対戦カード ※ラ・リーガ所属のみサラマンカ(4) vs セルタログローニョ(4) vs ジローナバルバストロ(4) vs エスパニョールエウロパ(4) vs ラス・パルマスエヘア(4) vs バレンシアポンテベドラ(4) vs ビジャレアルカセレーニョ(4) vs アトレティコ・マドリーレアル・アビラ(4) vs バジャドリーオロト(4) vs セビージャサン・アンドレウ(4) vs レアル・ベティスエステポナ(4) vs レガネスミネラ(4) vs アラベスコンケンセ(4) vs レアル・ソシエダオリウエラ(4) vs ヘタフェウニオニスタス(3) vs ラージョ・バジェカーノセウタ(3) vs オナスナ