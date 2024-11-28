¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖVF-171EX ¥¢ー¥Þー¥É¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥×¥é¥¹¡Î¥¢¥ë¥Èµ¡¡Ï¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡ÚVF-171EX ¥¢ー¥Þー¥É¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥×¥é¥¹¡Î¥¢¥ë¥Èµ¡¡Ï¡Û
11·î28Æü ½Ð²Ù³«»Ï
²Á³Ê¡§10,780±ß
(C) 2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT¡¦MBS
11·î28Æü ½Ð²Ù³«»Ï
²Á³Ê¡§10,780±ß
¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖVF-171EX ¥¢ー¥Þー¥É¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥×¥é¥¹¡Î¥¢¥ë¥Èµ¡¡Ï¡×¤Î½Ð²Ù¤ò11·î28Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï10,780±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥¢¥ë¥È¤Î°¦µ¡¡ÖVF-171EX ¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥×¥é¥¹¡×¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¡ÖVF-25¥á¥µ¥¤¥¢¡×¤ÈÊÂ¤Ó³èÌö¤·¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¼çÌòµ¡¡ÖVF171EX¡×¤¬¡¢¥¢ー¥Þー¥É»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥È¤ÏÀÜÃåºÞÉÔÍ×¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£³ÆÉô¥¢ー¥Þー¥É¥Ñー¥Ä¤ÎÂ¾¡¢ÂÐ¥Ð¥¸¥å¥éÍÑMEDÎ³»ÒÈ¿½ÅÎÏË¤¡¢Âç·¿ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢Ãæ¼ÍÄøÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë ¥Ó¥Õ¥©ー¥ºAAMM-05D¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ëFXA-60A¡¡¹âÂ®Å°¹Ã¥í¥±¥Ã¥È6Ï¢Áõ¥Ý¥Ã¥É¡¢Ã»¼ÍÄø¹âµ¡Æ°ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëL.A.I/AAMS-02A 3Ï¢Áõ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C) 2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT¡¦MBS
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£