【スター・ウォーズ 無法者たち】8月30日 発売価格: スタンダードエディション:9,790円 ゴールドエディション:15,400円 アルティメットエディション:18,150円

「スター・ウォーズ 無法者たち」ギフトボックス

8月30日に発売となったユービーアイソフトの「スター・ウォーズ 無法者たち」。11月22日にはSteam版が発売されたほか、ストーリーパック第一弾「スター・ウォーズ 無法者たち:Wild Card」も配信開始となった。

このタイミングで、編集部に到着したのが本作のプロモーション用ギフトボックスだ。さっそく、中身をあらためていきたい。

箱を開けたところ

ボックスは、大人が抱えて持つくらいの、かなりの大きさがあった。中を見てみると、スペースを大きく割いていたのがジャケットだ。青みがかったグレーのような色味をしており、全体に厚手。裏地は羊毛のようにモコモコとしており、実に暖かそうだ。

こちらは、主人公ケイ・ヴェスが着用するジャケットのレプリカとなっている。ゲーム序盤でケイが奪う宇宙船「トレイルブレイザー」に残されていたジャケットであり、入手後はケイのトレードマークのようにもなる印象的な上着だ。各種トレーラーでもこのジャケットを着るケイの姿を多く見ることができる。

ケイが着用するジャケットのレプリカ

ゲーム内のケイ・ヴェス

レプリカということで、胸のマークや留め金など、特徴的なデザインがそのまま再現されている。見る人が見れば、「ケイ・ヴェスの上着っぽい」とわかるようなつくりだ。ボックスのなかでも、最大の目玉と言えるアイテムとなっている。

実際に羽織ってみると、腕の部分も含めてモコモコの裏地が行き渡っているため、かなり厚手であり暖かい。ケイ・ヴェスの場合は裾がヘソくらいまでだったが、レプリカは裾が長めなので他の一般的なジャケットと同じように着用できそうだ。

細部の装飾を再現しつつ、普通のジャケットとしても使える。ただし前を閉めたり留めたりする機能がないので、羽織ってのみ着る形になる

ボックスには他にも、トレイルブレイザーのLEDランプや、仲間のニックス、ND-5のピンバッジなどが入っていた。特に印象的なのはLEDランプで、トレイルブレイザーがきらびやかに光る。暗闇でトレイルブレイザーが浮かび上がるように光る姿は「スター・ウォーズ」らしさもあり、部屋のワンポイントとしても面白い。

なお「スター・ウォーズ 無法者たち」は最新のタイトルアップデートにて、ステルスを強制されるシーンが減る、敵のAIが強化される代わりに弱点が追加されるなど、体験全体を改善する修正が実施されている。特にステルスに関する変更は、体験の根幹部分に手を入れているものと言える。本作が気になっていた方は、このタイミングでチェックしていただくといいかと思う。

中身は他にもある

ピンバッジとキーホルダー

トレイルブレイザーのアクリル板を使用したLEDランプ。きらびやかに光る

STAR WARS & (C) 2024 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft TM & (C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.