山崎賢人

山崎賢人が28日、「LINE NEWS AWARDS 2024」俳優部門で「話題の人賞」を受賞した。「本当に光栄」「これからも皆様の心に響く作品を作っていけるように精進して参ります!」とコメントした。

LINE ヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)が提供する「LINE NEWS」は、その年を彩る“話題の人”“記事”“メディア”を表彰する NEWSの祭典「LINE NEWS AWARDS 2024」において、芸能・文化・スポーツの各分野で話題になった人を表する「話題の人賞」、“社会課題を工夫して伝えた記事”を表彰する「LINE ジャーナリズム賞」年間大賞と、“「LINE」ユーザーに支持されたメディア”を表する「LINEメディア賞」の授賞を特設ページで発表した。■2024年を彩った「話題の人賞」を山崎賢人が授賞「話題の人賞」は、その年の目覚しい活躍と影響力で広くユーザーやメディアの関心を集めた“話題の人”を表するもの。「LINE NEWS」における記事掲出数・前年との注目度の変化・記事閲覧数などをもとに、「LINE NEWS」が独自に選出した5部門の授賞と、受賞者からのコメントを特設ページで公開した。<俳優部門:山崎賢人>授賞理由:

その卓越した演技力と存在感でニューヨーク・アジアン映画祭において、日本人初の「The Best from the East Award」を受賞。

主演を務めた映画「キングダム 大将軍の帰還」は令和の邦画実写No.1のヒット作となった。

また、主演映画「ゴールデンカムイ」は Netflix週間グローバルTOP10(非英語映画)で初週1位を獲得し、2週連続で59の国と地域でのTop10入りを果たした。【山崎賢人コメント】

この度は自分にとって大切な「キングダム」と「ゴールデンカムイ」にまつわるニュースでLINE NEWS AWARDS 2024俳優部門を受賞できたこと本当に光栄に思います!ありがとうございます!これからも皆様の心に響く作品を作っていけるように精進して参ります!<プロフィール>1994年9月7日生まれ、東京都出身。2010年、俳優デビュー。以降数多くのドラマや映画で主演を務める。近年では映画『キングダム』シリーズ、Netflix オリジナルドラマ「今際の国のアリス」シリーズ、日曜劇場「アトムの童』、映画・ドラマ『ゴールデンカムイ』シリーズ、映画『陰陽師0」などで主演。24年7月12日に公開された『キングダム 大将軍の帰還』は、興行収入80億突破確実、和邦画実写No.1のヒットを記録。世界的にも大ヒットしている Netflix オリジナルドラマ「今際の国のアリス」のシーズン3が2025 年配信決定、2025年1月には主演を務める映画『アンダーニンジャ』の公開を控える。