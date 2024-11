『ベストアーティスト2024』特別企画第2弾として、櫻井翔×m-floによる一夜限りのコラボパフォーマンスが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■櫻井翔がラップ詞を書くきっかけになったという恩師、m-flo。披露される楽曲は、m-floの大ヒット曲「come again」!

11月30日19時より、日本テレビ系にて『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」』が放送。

このたび、見どころ企画第2弾として、総合司会を務める櫻井翔と、櫻井が尊敬するアーティストm-floのコラボパフォーマンスが披露されることが決定した。

櫻井翔がラップ詞を書くきっかけになったという恩師、m-flo。披露される楽曲は、m-floの大ヒット曲「come again」。

嵐として、同じくデビュー25周年を迎えた櫻井とm-floのVERBALは、デビュー当初から交流を続けてきた関係。そんな櫻井と、m-flo(LISA、VERBAL、☆Taku Takahashi)が初めてパフォーマンスで共演する。

m-floは、様々なアーティストとコラボする“loves”シリーズで、日本の音楽史に“featuring”という概念を定着させた功績で評価されるアーティスト。

「この舞台を一生の宝物にしたい」と語る櫻井。櫻井が擦り切れるほど聴いたという「come again」。m-floからの“loves”コールで実現した特別なステージに、4人がSPバージョンで臨む。

■「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込んだ4時間!

2001年に放送が開始され、今回で24回目となる日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』。総合司会は櫻井翔。司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー。人気アーティストが勢ぞろいし、2024年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、この1年を音楽で振り返る。総勢35組を超える豪華アーティストによる熱気に溢れる4時間を、ぜひリアルタイムで楽しもう。

■出演アーティスト

AI

IMP.

HY

Aぇ! group

m-flo

&TEAM

大塚 愛

Omoinotake

ORANGE RANGE

木村昴

King & Prince

GLAY

齊藤京子

佐野勇斗

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

Stray Kids

SixTONES

Snow Man

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

SEVENTEEN

ダイアモンド☆ユカイ

Da-iCE

timelesz

NiziU

NewJeans

乃木坂46

Perfume

日向坂46

Hey! Say! JUMP

藤井隆

星野源

MISIA

Mrs. GREEN APPLE、

May J.

屋比久知奈

由薫

※11月27日23時00分時点、五十音順

番組情報

日本テレビ『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」』

11/30(土)19:00~22:54

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ

『ベストアーティスト2024』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/best-artist/