櫻井翔、“恩師”m-floと初のコラボパフォーマンス「この舞台を一生の宝物にしたい」【『ベストアーティスト』出演アーティスト一覧】
30日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』（後7：00〜後10：54）の企画第2弾が27日、発表された。総合司会の櫻井翔が、尊敬するアーティスト・m-floとコラボパフォ―マンスする。
【写真】櫻井翔と初コラボ！『ベストアーティスト 2024』に出演するm-flo
m-floは、櫻井がラップ詞を書くきっかけになった恩師。ともにデビュー25周年を迎えた嵐・櫻井とm-flo・VERBALはデビュー当初から交流を続けてきた。そんな櫻井とm-flo（LISA、VERBAL、☆Taku Takahashi）が初めてパフォーマンスで共演する。披露する楽曲はm-floの大ヒット曲「come again」となる。
m-floは、さまざまなアーティストとコラボしていく「“loves”シリーズ」で日本の音楽史に“featuring”という概念を定着させた功績が大きく評価されている。今回は櫻井が擦り切れるほど聞いたという「come again」を4人のスペシャルバージョンで一夜限りのステージに臨む。櫻井は「この舞台を一生の宝物にしたい」と意気込んでいる。
同番組は2001年に放送を開始。今回で24回目を迎える。総合司会は櫻井、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、1年を音楽で振り返る。総勢35組を超えるアーティストによる熱気にあふれる4時間となる。
■『ベストアーティスト 2024』出演アーティスト（※26日午後9時時点、五十音順）
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド☆ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
総合司会：櫻井翔（嵐）
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー
【写真】櫻井翔と初コラボ！『ベストアーティスト 2024』に出演するm-flo
m-floは、櫻井がラップ詞を書くきっかけになった恩師。ともにデビュー25周年を迎えた嵐・櫻井とm-flo・VERBALはデビュー当初から交流を続けてきた。そんな櫻井とm-flo（LISA、VERBAL、☆Taku Takahashi）が初めてパフォーマンスで共演する。披露する楽曲はm-floの大ヒット曲「come again」となる。
同番組は2001年に放送を開始。今回で24回目を迎える。総合司会は櫻井、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、1年を音楽で振り返る。総勢35組を超えるアーティストによる熱気にあふれる4時間となる。
■『ベストアーティスト 2024』出演アーティスト（※26日午後9時時点、五十音順）
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド☆ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
総合司会：櫻井翔（嵐）
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー