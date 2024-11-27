　日本時間２２時３０分に米実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）、卸売在庫（速報値）（10月）、耐久財受注（速報値）（10月）、新規失業保険申請件数（11/17 - 11/23）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）22:30
予想　2.8%　前回　2.8%（実質GDP・前期比年率)
予想　3.7%　前回　3.7%（個人消費・前期比年率)
予想　1.8%　前回　1.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.2%　前回　2.2%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

卸売在庫（速報値）（10月）22:30
予想　-0.1%　前回　-0.2%（前月比)

耐久財受注（速報値）（10月）22:30
予想　0.4%　前回　-0.7%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

新規失業保険申請件数（11/17 - 11/23）22:30
予想　21.6万件　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
予想　189.0万件　前回　190.8万件（継続受給者数)