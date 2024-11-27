まもなく米実質ＧＤＰ改定値などの発表 まもなく米実質ＧＤＰ改定値などの発表

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日本時間２２時３０分に米実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）、卸売在庫（速報値）（10月）、耐久財受注（速報値）（10月）、新規失業保険申請件数（11/17 - 11/23）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）22:30

予想 2.8% 前回 2.8%（実質GDP・前期比年率)

予想 3.7% 前回 3.7%（個人消費・前期比年率)

予想 1.8% 前回 1.8%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.2% 前回 2.2%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



卸売在庫（速報値）（10月）22:30

予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)



耐久財受注（速報値）（10月）22:30

予想 0.4% 前回 -0.7%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



新規失業保険申請件数（11/17 - 11/23）22:30

予想 21.6万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)

予想 189.0万件 前回 190.8万件（継続受給者数)

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