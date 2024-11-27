¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛÈûº»Ìç¤¬£Ô£Í£Ä£Ë·âÇË¤Ç£³¾¡ÌÜ¡¡¥ª¡¼¥«¡¼¥óÁÈ¤È¥ä¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°Àï¤ËàÂÔ¤Ã¤¿á
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£·ÆüÀçÂæÂç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Âç²ñ£³Ï¢ÇÆÃæ¤Î¡ÖÈûº»Ìç¡×¤³¤È¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£µ¡Ë¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ê£³£²¡ËÁÈ¤¬¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£³£·¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£¶¡ËÁÈ¤«¤é£³¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡Á´¾¡¤Ç¤ÎÂç²ñ£´Ï¢ÇÆ¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿Èûº»Ìç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àï¡Ê£²£´Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Ç³¤ÌîæÆÂÀ¡õËÜ´ÖÊþ¹¸¤ËÇÔÀï¡£·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¸ø¼°Àï¤â¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Î´ØÀáµ»¤Ë£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ä¤«¤Þ¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¸åÆ£¤¬Âç´ä¤ÎÂç¹ä¼°¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤«¤é¥É¥¯¥¿¡¼¥Ü¥à¤òÍá¤Ó¤ÆµçÃÏ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¶¥Ã¥¯¤Î¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÁË»ß¤·¤Æµí»¦¤·¤ò·è¤áÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£
¡¡Âç´ä¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿Èûº»Ìç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÆ£¤¬·ã¤·¤¤¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡££Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤Î¥³¡¼¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤«¤é¤Î¹çÂÎµ»¡¦¾ÃÅô¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¸åÆ£¤¬´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂç´ä¤Ë¸åÆ£¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢Ï¢Â³¶ú»É¤·¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤é¹çÂÎµ»¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥Ë¡¼¥Ö¥é¤¬¤µ¤¯Îö¡£ºÇ¸å¤Ï¾ÃÅô¤Ç·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¸åÆ£¤¬¡ÖÁ´¾¡Í¥¾¡¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÈûº»Ìç¤Ï·è¤·¤ÆÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë·§ËÜ¡Ê£±£²·î£¸Æü¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡¢Èûº»Ìç¤È¹¬¤»¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÅô¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤â¡Ö¿´µ»ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æå«¡£¾å²ó¤Ã¤¿Êý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤â¥ê¡¼¥°ÀïÁ´Éô¤¬Á´Éô¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬´°àú¤Ê¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡£¤´¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤é¤è¤ê²¿ÇÜ¤âå«¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÎºÇÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍèÇ¯£±·î£µÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡õ£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤ËÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¥ä¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Þ¥·¥å¡¼¡õ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î£×£Ô£Ì¡¢ÍèÇ¯¤Î¥É¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¤è¡££±·î£´Æü¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¾¡£¤½¤·¤Æ£±·î£µÆü¡¢¥ä¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¹Íè¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¥¢¥¤¥Ä¤é¤Ë¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡£ÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Ê¤¯¤Æ²¿¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¡£¤³¤Î²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤ÈàÂÔ¤Ã¤¿á¡££´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢·èÄêºÑ¤ß¤Î¥«¡¼¥É¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£