µÈÂôÎ¼¡ÖËÍ¤À¤±¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡¡²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤òÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡È²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡ÖTHE BALL OF DREAMS¡ÊÌ´¤ÎÉñÆ§²ñ¡Ë¡×¡Ê11/30-12/25) ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡È²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È²óÅú¡£¡ÖµîÇ¯»ä¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤ÆÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤º»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æì¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÍ§Ã£¤¬²Æì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤Ë»£±ÆÆü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÍ¤À¤±²Æì¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö²Æì¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÅ¹¤Ë²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²Æì¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£