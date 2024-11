岩中豚を使った「自家製シャルキトリーの盛合せ」が大好評！ 通いたくなる路地裏のビストロ（東京・代々木上原）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代々木上原駅の近くにオープンした、肉料理が評判の普段使いにもちょうど良いお洒落ビストロ。

Lasebi(東京・代々木上原)

シェフが作るフランス家庭料理 写真:お店から

2024年8月、代々木上原駅から徒歩1分ほどの場所に居酒屋感覚で楽しめるビストロ「Lasebi」がオープンしました。近くでお惣菜のお店を運営していたところ、店内で食べられるお店を出して欲しいと要望があり、開業に至ったそう。

温かな明かりに引き寄せられる 写真:お店から

路地裏にある隠れ家のような店舗は、温かみのある照明で、外から見ていると思わず入店したくなる雰囲気です。店内は白を基調としたシンプルでおしゃれな空間で、客席はカウンターやテーブル席など全20席。立ち飲みもできるので、仕事帰りにサクッと飲みに寄っていく方もいるそう。お子様連れもOKで、一人で、カップルや友人、家族となどさまざまなシーンで使い勝手の良いお店です。貸し切り利用も可能。

自家製シャルキトリーの盛合せ 写真:お店から

看板メニューの「自家製シャルキトリーの盛合せ」(1人前/1,500円)は、リエットやパテ、シュールージュなど、手作りのおいしさを堪能できます。岩中豚を一頭買いすることで、豚肉のおいしさを余すところなく味わえる、素材の良さと手間ひまを感じられる逸品です。ボリューム満点なので、シェアして楽しむのもいいですね。

岩中豚ロースのロースト 写真:お店から

また「ブリのマリネ ズッキーニと人参のラペ添え」1,800円も人気メニューのひとつで、魚介の下に隠れているズッキーニと人参のラペ、上にのっている薬味を混ぜて食べるのがおすすめなのだとか。メインメニューの脂までおいしい「岩中豚ロースのロースト」2,800円は、奥深いうまみがありが最高です。同店で扱う岩手県産の岩中豚は、赤身肉に含まれるビタミンEの含有量が多く、純白で適度な締まりのある脂肪は、ジューシーでまろやか。岩中豚は「プラム煮込み」や、コクのあるビールで煮込む「カルボナード」にも使用されています。アットホームな空間で、気軽にフランス家庭料理を楽しめる、近所にあったら通いたくなる居心地の良いビストロ。ボリューミーでおいしい肉料理を味わいに訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

シャルキトリー盛合せ 出典:mmrinnさん

『代々木上原の路地を入ったところにある

おしゃれなビストロ?ワインの種類がとにかく豊富でした

わたしたちはふらりとたまたま見つけて

軽飲みに利用しました。

今年の夏にオープンしたばかりとのことでしたが、店内満席、予約されてる方がほとんどでしたので、たまたま入れたのがラッキーでした!

店主おすすめメニュー「シャルキトリー盛合せ」

を注文、ボリューム満点のラインナップにバケットもついてこれだけでも大満足!

レバーパテが特に好みでした。

鰤のマリネも斬新!

綺麗な盛り付けを混ぜて食べるという

こちらも大ボリュームでした。

また、ゆっくり伺いたいです』(mmrinnさん)

ホタテとイカと野菜のグリル 出典:おしの丸さん

『住宅街の細い裏道に、おしゃれな佇まい

メニュー数限定的でしたが

シャルキトリー盛り合わせと

ホタテとイカと野菜のグリルを注文

リエットの味が好みだったので

次回は盛り合わせではなく単品注文するかも

グリルは思ったよりボリュームたっぷりで

もうこれでお腹いっぱいになりました』(おしの丸さん)

※価格は税込。

※メニューは仕入れ状況により内容・価格に変更あり。

<店舗情報>◆Lasebi住所 : 東京都渋谷区西原3-17-4 星と月と空とビル 101TEL : 050-5594-2559

文:佐藤明日香

