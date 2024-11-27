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＜第二回ヤンスキ漢祭＞公演日：2025年2月4日(火)開場18:00 / 開演19:00会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO[チケット情報]￥4,000(税込) ※ドリンク代別途必要男性のみ入場可 / 未就学児入場不可枚数制限：お一人様2枚まで。同行者も男性限定。・ヤングスキニーFC「ヤンスキカンパニー」会員限定11/27(水)21:00〜12/1(日)23:59・オフィシャル先行12/10(火)12:00−12/22(日)23:59[info] SHIBUYA CLUB QUATTRO 03-3477-8750詳細はヤングスキニーオフィシャルHPへhttps://www.yangskinny.com/