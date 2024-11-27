ヤングスキニー、男性限定ライブを2025年2月4日 SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催
ヤングスキニーが、＜第二回ヤンスキ漢祭＞を2025年2025年2月4日(火)に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催する。
男性限定ライブとなる＜漢祭＞の初回は、7月9日に東京・Shibuya Milkywayにて開催し、男性限定ならではの熱気に包まれた一夜となった。第二回を熱望する声に応える形で決定した本公演は、来年2月4日(火)に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催。11/27(水)21:00から12/1(日)23:59までヤングスキニーのオフィシャルファンクラブ「ヤンスキカンパニー」の会員限定で最速先行を受付、オフィシャル先行は12/10(火)12:00から12/22(日)23:59までとなる。
ライブ・イベント情報
公演日：2025年2月4日(火)
開場18:00 / 開演19:00
会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO
[チケット情報]
￥4,000(税込) ※ドリンク代別途必要
男性のみ入場可 / 未就学児入場不可
枚数制限：お一人様2枚まで。同行者も男性限定。
・ヤングスキニーFC「ヤンスキカンパニー」会員限定
11/27(水)21:00〜12/1(日)23:59
・オフィシャル先行
12/10(火)12:00−12/22(日)23:59
[info] SHIBUYA CLUB QUATTRO 03-3477-8750
詳細はヤングスキニーオフィシャルHPへ
https://www.yangskinny.com/
ライブ・イベント情報
11月30日(土) 仙台・トークネットホール仙台 開場16:30/開演17:30
[info] G.I.P (https://www.gip-web.co.jp/t/info(お問い合わせフォーム))
12月3日(火) 札幌・カナモトホール（札幌市民ホール） 開場18:00/開演19:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00〜18:00)
12月14日(土) 山梨・ふじさんホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
[チケット情報]
前売 6,000円(税込)
※全席指定 / 未就学児入場不可
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