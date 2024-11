Aile The Shotaが11月20日にリリースした初のアルバム『REAL POP』より、新曲「さよならシティライト」の新たなムービーコンテンツが公開された。本楽曲は、“酔ったときにだけ電話してくるあなたへ。”という強いワードをテーマとし、揺れ動く感情を女性視点から描いた世界観が話題を呼んだ。MVは公開からわずかで40万回再生を突破、さらに、60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画「FLASH THE FIRST TAKE」で本楽曲を披露した映像は、全ソーシャルメディアで早くも100万回を突破するなど多方面から注目が集まっている。

1stアルバム『REAL POP』



2024年11月20日(水) 発売【通常盤】CD品番:BMSG-0018 ¥3,223(税込み)仕様:紙ジャケ特典:シリアルコード【収録内容】01.踊りませんか? (Prod. Chaki Zulu)02.Eternity (Prod. Taka Perry)03.sweet04.さよならシティライト (Prod. Chaki Zulu)05.Foolish (Prod. Taka Perry)06.Yumeiro (Prod. Shin Sakiura)07.FANCITY feat. Soulflex08.愛のプラネット feat. dawgss09.空を読む10.Memoria -self cover- (Prod. MONJOE, LOAR, Hiromu)11.NEBULA (Prod. VLOT)▼通常盤詳細通常盤には、シリアルコードを封入。シリアルコードをお持ちの方のみが参加できる抽選企画を実施。さらに、通常盤をお買い求めの方に先着で通常盤限定の特典をプレゼント。※応募受付期間:2024年11月20日(水) 10:00〜2024年12月31日(火) 23:59【シリアルコード特典】◎A賞:3月16日開催 「Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター」終演後ミート & グリート 30名様※ライブチケットはお客様でご用意ください◎T賞:Aile The Shota オンラインミート & グリート 100名様◎S賞:3月16日開催 「Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター」オンラインアフタートークショー 100名様◎特別賞:非売品オリジナルポストカード 20名様◎応募者全員特典:Aile The Shotaメッセージムービー【購入特典】・Amazon:メガジャケ・共通特典:ビジュアルカード※特典内容は後日発表致します。※共通特典はAmazon以外のショップで購入した方に先着でお渡し致します。共通特典対象ショップ・BMSG SHOP・BMSG MUSIC SHOP・TOWER RECORDS・HMV通常盤のご予約はこちらhttps://lit.link/ATSREALPOP