携帯電話サービス「au」と「UQ mobile」にてエンタメサービス加入で最大15％ポイント還元となる「サブスクぷらすポイント」が12月3日に開始
|auとUQ mobileにて「サブスクぷらすポイント」が12月3日より提供！NetflixやYouTube Premium、Apple Musicが対象
KDDIおよび沖縄セルラー電話は26日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」における対象の料金プランを利用している場合に対象のエンターテイメント（以下、エンタメ）サービスに加入するとPontaポイントが最大15％貯まる「サブスクぷらすポイント」の提供を2024年12月3日（火）より開始すると発表しています。
これにより、auおよびUQ mobileでは幅広いエンタメサービスがセットでお得なデータ使い放題料金プランに加えて各サービスに個別加入している人もお得となる特典を提供することによって音楽や映画、ドラマ、アニメをはじめとする魅力的なコンテンツをお届けしていきたいということです。
|対象サービス
|ポイント還元率
|Netflix
|広告つきスタンダード：15％
スタンダード・プレミアム：10％
|YouTube Premium
|10％
|Apple Music
|10％
サブスクぷらすポイントはauまたはUQ mobileの対象料金プランを利用している人が対象のエンタメサービスに初回加入すると、エンタメサービスの利用料に対して10〜15％分のPontaポイントが毎月貯まります。対象の料金プランは以下の通りで、対象のエンタメサービスは現時点ではNetflix（広告つきスタンダードプラン：月額790円、スタンダードプラン：月額1,490円、プレミアムプラン：月額1,980円）およびYouTube Premium（月額1,280円）、Apple Music（月額1,080円）で、今後順次拡大予定となっています。
＜Netflix＞
⚪︎au
・全プラン
⚪︎UQ mobile
・全プラン
＜YouTube Premium、Apple Music＞
⚪︎au
・auマネ活プラン＋ 5G／4G
・auマネ活プラン＋ 5G with Amazonプライム
・auマネ活プラン＋ 5G／4G Netflixパック（P）
・auマネ活プラン＋ 5G／4G Netflixパック
・auマネ活プラン＋ 5G／4G DAZNパック
・auマネ活プラン＋ 5G／4G ドラマ・バラエティパック
・使い放題MAX＋ 5G／4G
・使い放題MAX＋ 5G with Amazonプライム
・使い放題MAX＋ 5G／4G Netflixパック（P）
・使い放題MAX＋ 5G／4G Netflixパック
・使い放題MAX＋ 5G／4G DAZNパック
・使い放題MAX＋ 5G／4G ドラマ・バラエティパック
⚪︎UQ mobile
・コミコミプラン+
記事執筆：memn0ck
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