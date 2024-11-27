¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤¨¤Ê¤³¡¢¹õ¥Ó¥¥Ë&²«¶âÈæ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¡ÖÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³(30)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤¬¡Ö³¨²è¤òÄ¶¤¨¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÈ¯ÇäÃæ¤Î¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°É½»æ¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ð¤á¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¥Ë¤¬¶ÊÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö²«¶âÈæ¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖÆüº¢¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Ï¡¢22Ç¯¤È23Ç¯¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ëÂç¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£24Ç¯¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£