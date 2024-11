LDH年末恒例のSP公演の詳細が解禁！EXILE THE SECOND、FANTASTICS、GENERATIONSが単独ステージを開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■12月28日はEXILE THE SECOND、29日はFANTASTICS、30・31日はGENERATIONSが2024年を締めくくるスペシャルステージを有明アリーナで披露!

LDHの年末恒例のスペシャル公演が、今年も12月28日から31日までの4日間、東京・有明アリーナで開催される。10月の公演スケジュールの発表に続き、このたび、出演者情報が解禁された。

2024年は、各日異なるアーティストによる単独ステージを開催。EXILE THE SECOND、FANTASTICS、GENERATIONSが2024年を締めくくるスペシャルステージを披露する。

各日公演タイトルも発表され、28日に『EXILE THE SECOND presents. THE 忘年会!! ~年末になぁーにやってんだよ2024~』、29日に『FANTASTICS LIVE 2024 “FANTASTIC DISCO””』、30・31日に『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0” BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY』という今年の各グループの活動を総括するような豪華ラインナップが出揃った。2024年のラストを飾る今回だけの特別なステージに期待が高まる。

オフィシャルファンクラブによるチケット先行は11月28日15時よりスタート。詳細は、オフィシャルサイトをチェックしよう。

ライブ情報

EXILE THE SECOND presents. THE 忘年会!! ~年末になぁーにやってんだよ2024~

12/28(土)東京・有明アリーナ

FANTASTICS LIVE 2024 “FANTASTIC DISCO”

12/29(日)東京・有明アリーナ

GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0” BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY

12/30(月)東京・有明アリーナ

12/31(火)東京・有明アリーナ

EXILE THE SECOND OFFICIAL SITE

https://t-second.jp/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168

GENERATIONS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/37