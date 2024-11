◆西野カナ、ファンへと何度も感謝伝える

【モデルプレス=2024/11/27】歌手の西野カナが2024年11月13日・14日、2日間にわたって約5年9ヶ月ぶりとなる復活ライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』を、横浜アリーナにて開催。ここでは、西野が1日目の公演で語った活動再開後のエピソード、そしてファンへの感謝を全文で掲載する。【本編ラストMC全文】ライブ終盤、ハート型のトロッコに乗ってファンとのコミュニケーションを楽しんだ西野。本編ラストのMCでは「全然関係ない話していい?」と悪戯な笑顔で、車の免許を取得したこと、ずっと行きたかった南米に行きたかったことなど活動休止期間に達成したことを写真も交えながらシェアした。

◆西野カナ、横アリで活動再開後初ライブ

◆西野カナ「Kana Nishino Love Again Live 2024」セットリスト

西野は、活動再開を決めてからたくさんの人と音楽を通して出会えたことに喜んだ一方で、再開後の練習の中で「たまには上手いこといかへんかったりとかしてさ、肩を落としたり、ほんまに自分にできるかなってしょんぼりしている時もあった」とも吐露。しかし「皆が送ってくれるメッセージとか手紙とか見せてもらったりして、めっちゃ勇気をもらったし、皆の存在があるって自分の中で思えると、それだけで『よっしゃ頑張ろう!』ってまた思えるから」とファンの存在が支えになっていたと何度も感謝していた。ありがとう!最高ですね。皆の近くにトロッコで行けて、皆の顔もしっかり見られて嬉しかった。ありがとうね!いっぱいフリフラ(ペンライト)も振ってくれてありがとうね。本当に今日はありがとう…(会場の色んな方向に)ありがとう!ありがとうね!ねえ、全然関係ない話していい?(ファン:いいよー!)私、車の免許取ったで。すごくない?18歳のデビューした当時からずーっと私「免許取りたい」「免許取りたい」って言ってたけどやっと取った!しかもマニュアル!(ドヤ顔で)かっこいいかなと思ってマニュアルで取った(笑)。そうそう、ありがとう〜!そうなんさ!あとな、もう1つは、私が前に「南米に行きたい」ってやたら言っとったの覚えてる?「とにかく南米」って。南米大陸っていっても大きいやん。すごい魅力的なところいっぱいあるやん。そんな中でも1番行きたかった国に行けたんやけど、アルゼンチンでね。アルゼンチンって縦に長いけど、その1番南の方にパタゴニア地方っていうのがあるけど、そこにペリトモレノ氷河ってめちゃくちゃすんごい氷の氷河があって、そこに行ったんやけど…どうぞ!(写真がスクリーンに映る)すごくない?氷山の一角ってまさにその言葉の通りなんやけど、むちゃくちゃでかい氷山のちょっとしたところに、トレッキングで登ってみた。すごくない?やばいでしょ?そうなんですよ。1番行きたかった場所。また全貌も氷河の引きの写真も撮ったから、これと一緒にまたインスタに載せるわ!ちょっと水飲んでもいい?(ファン:いいよー!)ありがとう。美味しい。そんな感じでね、私のやりたいことリストにもいっぱいチェックがついていって、活動再開が決まってからは歌の練習をしたり、体力作りで色んな人にサポートしてもらいながら、それから色んなクリエイターさんであったり、色んな作曲の人とかも、デザイナーさん、色んな人に出会ったりしてね、また楽しく音楽活動を始めてきたんだけど。もちろんこのバンドメンバーもそうやし、ダンサーのみんなもそうやし、音楽を通して今日なんてさ100人を超えるものすごい人が、このライブに関わってくれてて。音楽を通して、こうやって色んな人に出会えるって「めっちゃ素敵やな、ほんまに幸せなことやな」って、今改めて噛み締めているところです。でも本当に、活動再開って決まってから、色んなこと練習したり頑張ってはきたんやけど、もちろん全てが全て上手くいくことはないやん。たまには上手いこといかへんかったりとかしてさ、肩を落としたり、ほんまに自分にできるかなってしょんぼりしている時もあったんさ。でも、本当にそういう時に、皆が送ってくれるメッセージとか手紙とか見せてもらったりして、めっちゃ勇気をもらったし、皆の存在があるって自分の中で思えると、それだけで「よっしゃ頑張ろう!」ってまた思えるから。本当に今日ここに立てていること、そして今日皆が見てくれることに、本当に本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。本当に皆には本当に「ありがとう」っていう言葉ばかりで、もうなんか上手いこといつも伝えられへんけど、いつもいつも思ってます。はあ〜。本当はもっとちゃんと喋りたいなと思っていたけど、いつも通りの感じでやったけど、でも今日は本当にありがとう。もう本当に皆のおかげで、めちゃくちゃ良い日になっています。皆本当にありがとう。では、宴も酣ということで、次の曲が最後になりまーす!(ファン:えーー!)あれ、皆さっきまでずっと「イエーイ!」って盛り上がっとったやん!「えーー!」じゃなくて?(ファン:イエーイ!)ありがとうございます。じゃあその勢いで最後まで行っていいですか? OK!じゃあもし皆一緒に歌えたら是非歌ってください!それでは行きましょう。『また君に恋をする』。約5年9ヶ月にわたり無期限での活動休止をしていた西野は2024年6月25日、自身のSNSで突如再開を発表し、9月18日にはEP『Love Again』をリリース。2019年2月に開催された活動休止前ラストライブ『Kana Nishino Love Collection Live 2019』にてファンとの再会を誓った場所、横浜アリーナにて復活ライブを開催した。(modelpress編集部)M1 ifM2 遠くても feat. WISEM3 Have a nice dayM4 DarlingM5 15M6 メドレー 覆發辰函帖Distance〜No.1〜BRAVE HEART feat.西野カナ)M7 Still love youM8 メドレー◆淵ぅ鵐肇ァΕ漾次MEOW〜FANTASY〜I wanna see you dance)M9 このままでM10 君ってM11 GO FOR IT !!M12 LOVE & JOYM13 トリセツM14 また君に恋をする<アンコール>M1 EYES ON YOUM2 Best Friend「Fall In Love With You Again Tour 2025」【大阪】 大阪城ホール2025年4月5日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年4月6日(日) 開場 16:00/開演 17:00【福岡】 マリンメッセ福岡A館2025年4月26日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年4月27日(日) 開場 16:00/開演 17:00【東京】 国立代々木競技場 第一体育館2025年5月10日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年5月11日(日) 開場 16:00/開演 17:00【愛知】 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)2025年5月24日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年5月25日(日) 開場 16:00/開演 17:00【北海道】 北海きたえーる2025年5月31日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年6月1日(日) 開場 16:00/開演 17:00【Not Sponsored 記事】