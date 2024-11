東京都西東京市田無町に位置する、西武新宿線の「田無(たなし)駅」。1日の平均乗降者数が6万6000人を超える西東京市最大のターミナル駅です。まず、気になるのは「田無」という地名の由来ですが、西東京市の公式Webサイトによると、「田を成す」が「たなし」になったとか、年貢の取り立てが厳しく、稲だけでなく種籾(たねもみ)すらも取り立てられたことで「種なし」が「たなし」になったとか……諸説あるようです。

田無駅の家賃相場は?

田無駅北口駅前だけでもかなりのボリューム

11月27日、「LIVIN」が待望のリニューアルオープン

街の中心にある救急医療体制の2大総合病院

レトロなカフェもある、癒しの路地裏

田無では、2人のジャイアンに会える!

酉の市、七五三詣でにぎわう「田無神社」

交通広場として整備が進む「南口」

【結論】田無駅周辺は、今後の日本の理想の街では?

とにもかくにも、田無駅前に降り立った印象は、「確かに田、な(無)いな!」と言ってしまいたくなるほど多くの人でにぎわっています。田無駅は、西武新宿線の快速急行、急行、通勤急行などの停車駅。急行利用で西武新宿駅まで約20分でアクセスできるなど、西武新宿線主要駅へのアクセスも良好。北口駅前からは、JR中央線の武蔵境駅や西武池袋線のひばりヶ丘駅行きのバスが出ており、路線バスも充実しています。家賃相場は、駅徒歩10分以内、築年数10年以内だと、ワンルームで7万円、1LDK9.9万円、2LDK12.4万円(SUUMO、2024年11月17日閲覧)です。改札を出て北口方面すぐの場所に西東京の地域情報を発信するアンテナショップ「まちテナ 西東京」があります。旬の野菜やベーカリー、スイーツなど、西東京市近隣エリアの特産品が充実。駅直結の西武鉄道の駅ナカ商業施設「Emio(エミオ)」には、深夜0時まで営業するファミリーレストラン「デニーズ」、ベーカリー「デリ フランス」をはじめ、「タリーズコーヒー」「フレッシュネスバーガー」などの飲食店が勢ぞろい。ランチタイムはどの店舗もにぎわっています。1階のスーパーマーケット「成城石井」は夜11時まで営業しています。駅からコンコースで直結のASTAビルは、商業施設と集合住宅からなる高層ビル。1階から3階は、飲食店やファッション、生活雑貨までバラエティー豊かな約90もの専門店が集まる「田無アスタ専門店街」です。地下1階には青果や鮮魚、精肉などを扱う店舗も入っています。「ASTA」に隣接する「LIVIN(リヴィン)」はほとんどの売り場が閉店して改修工事が進んでいましたが、いよいよ11月下旬にリニューアルオープン!西東京市では初めての出店となるホームセンター「CAINZ(カインズ)」や「ドン・キホーテ」、ベビー&子ども服の「西松屋」など新規でオープンした店舗のほか、「無印良品」や100円ショップ「Seria(セリア)」の売り場が拡大するなど、ますます幅広い世代の需要を満たしてくれるショッピングセンターに生まれ変わりました。駅から徒歩5分ほどの場所には「佐々総合病院」があります。産婦人科、小児科、皮膚科などもあり、病院に訪れる人だけでなく、お昼時には休憩時間中の病院スタッフで周辺がにぎわいます。駅から徒歩8分ほどの場所には、眼科や耳鼻咽喉科、小児科に乳腺外科なども設置されている「西東京中央総合病院」があります。街にある大きな2つの総合病院は、なんとも頼もしい存在です。「西東京中央総合病院」の近くに、建設中の地上4階建てビルを発見。2025年1月6日にオープン予定の「ONE FOR ALL 西東京」は、医療サービス、在宅ケア、予防を目的とした健康支援や地域交流の拠点を目指す複合施設とのこと。約50年間にわたって西東京市のランドマークとして親しまれた「西東京市民会館」の跡地に誕生するこちらの施設。人が集まる新たなシンボルになりそうです。「ONE FOR ALL 西東京」の向かいには、日本が誇るグローバルウオッチブランド「CITIZEN(シチズン)」の本社があります。敷地内は緑地整備も施されており、快適な職場環境がうらやましい……!大規模な施設が目立つ田無駅周辺ですが、街中には「ふれあいのこみち」など、きれいに整備された路地が点在し、路地裏は落ち着いた雰囲気に包まれています。田無小学校近くの路地裏にある「武蔵野茶房 田無本店」。大正ロマンの雰囲気が漂う店内では、オリジナルブレンドのコーヒーや旬のフルーツをふんだんに使った豪華なパフェをはじめ、メディアなどでも紹介されている甘味が味わえます。「武蔵野茶房 田無本店」の並びにある「ムサシノコーヒー」。なぜか終日食べられるモーニングメニューに、コーヒーと紅茶はおかわり自由。レトロで落ち着いた店内の雰囲気と、三角形のホットサンドや固めのプリンなど、どこか懐かしいメニューに癒されます。ASTAの裏側にある人気ラーメン店「麺屋ジャイアン 田無本店」。田無は“ラーメン激戦区”でもあり、「竹屋 田無店」「ラーメン くれは」「麺屋 瑞風」など行列のできる人気店が点在しています。ASTAの裏側を5分ほど進むと、『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』などを手掛けるアニメ制作会社「シンエイ動画」があります。ちょうど外壁修繕中でしたが、真っ青なビルは、まるで「ドラえもん」のよう!エントランス横には、作品に関わる展示やフォトスポットもありました。「シンエイ動画」の隣には、「マスダ学生服・マスダサイクル」があります。特に中高生のお子さんがいる家庭には、なんとも頼もしい組み合わせです。「マスダ学生服・マスダサイクル」の並びにある「田無山総持寺」。新東京百景に選ばれています。立派な山門と大きなケヤキのある境内では、3月にだるま市、6月に梅の市なども行われます。「田無山総持寺」脇を通る旧青梅街道の「総持寺・田無神社前」交差点を渡ると、「田無神社」があります。緑豊かな境内には、11月ということもあり七五三詣に訪れる家族の姿も。11月は毎週のように「酉(とり)の市」も開催されています。辰年の2024年、“五龍神”が鎮座する田無神社はにぎわいを見せていたようです。駅に戻り、今度は南口から出てみます。北口に比べて落ち着いた雰囲気ですが、以前は商店が立ち並び、狭かった駅前は「交通広場」としての整備が進められています。歩行者の安全確保を重視した整備に加えて、コミュニティーバスの乗り入れや街路樹を植えた憩いのスペースの設置なども計画されています。駅前の新しいビルには、既に「セブン-イレブン」や「サイゼリヤ」、ヨガスタジオ、学習塾などが入っていました。駅から徒歩2分ほどで「西東京市役所 田無庁舎」に到着。役所関連は駅チカが便利ですね! 隣には「西東京市中央図書館」があり、平日の午前中は、ご高齢の方や親子連れでにぎわっていました。目に見えて高齢化が進んでいる日本社会ですが、街の中心にある地域の中核病院に人が集まり、それに伴う幅広い世代の雇用が生まれ、街一帯が活気づいている田無駅周辺に今後の日本が理想とする街の在り方を見たような気がしました。北口駅前の商業施設も子育て世代から高齢の夫婦まで、幅広い世代に需要のあるショッピングスポットに一新。徒歩で行ける市役所や図書館がある南口駅前の整備も進みます。今後も田無駅周辺の街にどのような変化が生まれるのか、楽しみです!この記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は5年。