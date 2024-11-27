RIMOWAからシーズナルのミッドナイトブルーとイエローが登場、同時に世界1,000個の限定キャビンも
RIMOWAは、ポリカーボネート製スーツケースコレクションの「Essential」から、シーズナル新色の「ノーティカル(ミッドナイトブルー)」と「ジンジャー(イエロー)」を11月28日に発売する。
Essentialシーズナルカラー「ノーティカル」(右)と「ジンジャー」(左)
ノーティカル
ジンジャー
ノーティカルは、北欧の海から着想を得た、深いミッドナイトブルーのエレガントさが魅力。
一方、ジンジャーはコペンハーゲンの歴史的な建築やインテリアを彷彿とさせる、温かみのある色合いに仕上がった。北欧の都市が持つ美しさへ敬意を表した2色は、対照的なカラーコンビネーションだ。
新色は、「Essential」コレクションのキャビンとチェックインL、トランクプラスの3サイズで展開する。
ジップやハンドルといった細部までカラーをまとめており、スーツケース全体の統一感が感じられる。機能面では、無段階のテレスコープハンドルやRIMOWA Multiwheelシステム、TSA承認ロック、フレックスデバイダーを搭載した。
○Essential コレクション(ノーティカル/ジンジャー)
キャビン
・サイズ：55×39×23cm
・容量：36L
・重量：3.2kg
・価格：14万3,000円
チェックインL
・サイズ：77.5×51×26.5cm
・容量：85L
・重量：4.8kg
・価格：17万9,300円
トランクプラス
・サイズ：80×37×41cm
・容量：101L
・重量：5.4kg
・価格：22万6,600円
同時に、イギリス人アーティスト・Ptolemy Mannとの特別プロジェクトで誕生した限定アイテム「Essential キャビン Threshold」も発売。世界で1000個限定かつシリアルナンバー入りで販売する。
Essential キャビン Threshold
ボディのグルーヴ(溝)の上には、「色使いの名手」として知られるMannらしい配色で、大胆な筆使いのデザインをあしらった。このデザインは内部のフレックスデバイダーにも施しており、スーツケースを開いた際にもMannの世界観を楽しめる。
Ptolemy Mann
Essential キャビン Threshold
○Essential キャビン Threshold
サイズ：55×39×23cm
容量：36L
重量：3.2kg
価格：22万7,700円
「ノーティカル」と「ジンジャー」および限定アイテム「Essential キャビン Threshold」は、全国のRIMOWAストア(限定アイテムは限定ストアのみ)とRIMOWA.comで取り扱う。
Essentialシーズナルカラー「ノーティカル」(右)と「ジンジャー」(左)
ノーティカル
ジンジャー
ノーティカルは、北欧の海から着想を得た、深いミッドナイトブルーのエレガントさが魅力。
新色は、「Essential」コレクションのキャビンとチェックインL、トランクプラスの3サイズで展開する。
ジップやハンドルといった細部までカラーをまとめており、スーツケース全体の統一感が感じられる。機能面では、無段階のテレスコープハンドルやRIMOWA Multiwheelシステム、TSA承認ロック、フレックスデバイダーを搭載した。
○Essential コレクション(ノーティカル/ジンジャー)
キャビン
・サイズ：55×39×23cm
・容量：36L
・重量：3.2kg
・価格：14万3,000円
チェックインL
・サイズ：77.5×51×26.5cm
・容量：85L
・重量：4.8kg
・価格：17万9,300円
トランクプラス
・サイズ：80×37×41cm
・容量：101L
・重量：5.4kg
・価格：22万6,600円
同時に、イギリス人アーティスト・Ptolemy Mannとの特別プロジェクトで誕生した限定アイテム「Essential キャビン Threshold」も発売。世界で1000個限定かつシリアルナンバー入りで販売する。
Essential キャビン Threshold
ボディのグルーヴ(溝)の上には、「色使いの名手」として知られるMannらしい配色で、大胆な筆使いのデザインをあしらった。このデザインは内部のフレックスデバイダーにも施しており、スーツケースを開いた際にもMannの世界観を楽しめる。
Ptolemy Mann
Essential キャビン Threshold
○Essential キャビン Threshold
サイズ：55×39×23cm
容量：36L
重量：3.2kg
価格：22万7,700円
「ノーティカル」と「ジンジャー」および限定アイテム「Essential キャビン Threshold」は、全国のRIMOWAストア(限定アイテムは限定ストアのみ)とRIMOWA.comで取り扱う。