RIMOWAは、ポリカーボネート製スーツケースコレクションの「Essential」から、シーズナル新色の「ノーティカル(ミッドナイトブルー)」と「ジンジャー(イエロー)」を11月28日に発売する。

Essentialシーズナルカラー「ノーティカル」(右)と「ジンジャー」(左)

ノーティカル

ジンジャー

ノーティカルは、北欧の海から着想を得た、深いミッドナイトブルーのエレガントさが魅力。

一方、ジンジャーはコペンハーゲンの歴史的な建築やインテリアを彷彿とさせる、温かみのある色合いに仕上がった。北欧の都市が持つ美しさへ敬意を表した2色は、対照的なカラーコンビネーションだ。





新色は、「Essential」コレクションのキャビンとチェックインL、トランクプラスの3サイズで展開する。



ジップやハンドルといった細部までカラーをまとめており、スーツケース全体の統一感が感じられる。機能面では、無段階のテレスコープハンドルやRIMOWA Multiwheelシステム、TSA承認ロック、フレックスデバイダーを搭載した。

○Essential コレクション(ノーティカル/ジンジャー)

キャビン

・サイズ：55×39×23cm

・容量：36L

・重量：3.2kg

・価格：14万3,000円

チェックインL

・サイズ：77.5×51×26.5cm

・容量：85L

・重量：4.8kg

・価格：17万9,300円

トランクプラス

・サイズ：80×37×41cm

・容量：101L

・重量：5.4kg

・価格：22万6,600円

同時に、イギリス人アーティスト・Ptolemy Mannとの特別プロジェクトで誕生した限定アイテム「Essential キャビン Threshold」も発売。世界で1000個限定かつシリアルナンバー入りで販売する。

Essential キャビン Threshold



ボディのグルーヴ(溝)の上には、「色使いの名手」として知られるMannらしい配色で、大胆な筆使いのデザインをあしらった。このデザインは内部のフレックスデバイダーにも施しており、スーツケースを開いた際にもMannの世界観を楽しめる。

Ptolemy Mann

Essential キャビン Threshold





○Essential キャビン Threshold

サイズ：55×39×23cm

容量：36L

重量：3.2kg

価格：22万7,700円

「ノーティカル」と「ジンジャー」および限定アイテム「Essential キャビン Threshold」は、全国のRIMOWAストア(限定アイテムは限定ストアのみ)とRIMOWA.comで取り扱う。